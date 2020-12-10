Большинству россиян отказали в упрощенном банкротстве

10 декабря. FINMARKET.RU - Упрощенноедля россиян забуксовало на старте, пишут "Известия". Лишь по каждому четвертому заявлению начатавнесудебного урегулирования долгов, следует из данных проекта "Федресурс" (ведет единый федеральный реестр сведений о банкротстве), с которыми ознакомилась газета. За три с лишним месяца с момента действия новой практики граждане подали в МФЦ 5,3 тыс. обращений, из которых 3,9 тыс. вернули заявителям из-за нарушения требований. В Минэкономразвития "Известиям" отметили, что изначально прогнозировали плавный рост числа граждан, которые воспользуются упрощенной процедурой банкротства.

С 1 сентября по 8 декабря этого года в МФЦ обратились 5313 человек, желающих оформить внесудебное банкротство. Из них процедуру начали только по 1387 заявлениям. 3926 обращений чиновники забраковали и вернули заявителям. В целом с момента запуска нового правового института избавления от долгов доля одобренных решений составила 26%, возвратов — 74%, рассказали в "Федресурсе".

Постепенно доля отказов сокращается, например, в сентябре она составила 79%, в ноябре — 69%, рассказал газете руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин. Граждане начинают разбираться в требованиях к кандидатам на внесудебное освобождение от долгов, в том числе благодаря разъяснительной работе МФЦ, добавил он.

Отказы связаны с тем, что обращения подают люди, которые не могут воспользоваться упрощенной процедурой банкротства, объяснили "Известиям" в Минэкономразвития. Например, у них нет оконченного исполнительного производства или не соблюдены другие требования.

"Сейчас идет информационная кампания вместе с представителями регионов и МФЦ, в рамках которой гражданам рассказывают о деталях новой процедуры, добавили в министерстве.

К потенциальным банкротам, которые могут избавиться от долгов во внесудебном порядке, сейчас можно отнести 2,9 млн человек, у которых есть задолженность более 90 дней на сумму от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, сообщил изданию генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович. Общая сумма таких обязательств с процентами составляет 595 млрд.

Претендентов на стандартную схему избавления от долгов через арбитражный суд — около 1,12 млн человек, они больше трех месяцев не платят по кредитам на сумму больше 500 тыс. рублей, добавил Артур Александрович. Их суммарный долг с учетом процентов составляет 1,5 трлн рублей. В октябре 2019-го таких людей было 890 тыс., их совокупные обязательства были равны 1,25 трлн рублей, сообщил он.