Мораторий на банкротство - польза или вред

10 декабря. FINMARKET.RU - В России каждое четвертое предприятие подвержено риску банкротства, при этом в тяжелой промышленности доля потенциальных банкротов составляет 27%, в сфере услуг - 28%, в легкой промышленности - почти каждое третье предприятие (29%). Об этом сообщил Центр стратегических разработок (ЦСР). Практически все они держатся на плаву только благодаря мораторию на банкротства, объявленному правительством в апреле и позже продленному до февраля 2021 г., пишут "Ведомости"

Как сказал изданию замминистра экономического развития Илья Торосов, в апреле сподвигнуть бизнес подавать больше заявлений намогли неопределенность и неуверенность в завтрашнем дне. И в тот момент, по его словам,был необходим, так как "дал возможность бизнесу адаптироваться к ситуации неопределенности, позволил снять лишнее напряжение и взвешенно подойти к оценке своих возможностей и возможностей партнеров".

В октябре правительство продлило мораторий на банкротство на 3 месяца, но только для пострадавших отраслей экономики. "Тем самым мы, по сути, обеспечили постепенную отмену моратория", - отмечает Торосов.

Однако арбитражные управляющие и юристы, которые ведут банкротные дела, уверены: плавного выхода из моратория не будет и в феврале 2021 г. нас ждет волна банкротств и закрытий небольших компаний. У экспертов есть серьезные основания подозревать, что большинство предприятий до сих пор пользуются мораторием лишь как поводом не исполнять свои обязательства перед кредиторами.

Мораторий не только не ограничивает право должника самостоятельно объявить о своем банкротстве, но и разрешает не делать этого. Эксперты опасаются, что к моменту окончания моратория недобросовестные должники выведут из компаний активы или просто закроют свои предприятия, что станет серьезным ударом по банкам-кредиторам. Для кредиторов ситуация усугубляется еще учрежденным в июне механизмом судебной рассрочки в деле о банкротстве на срок от одного года до трех лет в зависимости от состояния и категории должника.

"Мораторий как временная мера был необходим, однако продлевать его нецелесообразно, - подчеркивает вице-президент, директор центра регуляторной политики ЦСР Екатерина Папченкова. - Банкротство - не зло, оно выполняет важную очистительную функцию, отсеивая нежизнеспособные бизнесы от тех, которых можно спасти. И на данном этапе важнее усовершенствовать законодательство о банкротстве, особенно в части реабилитационных процедур".

Сейчас в аппарате правительства дорабатывается подготовленный Минэкономразвития законопроект о масштабной реформе института банкротства юрлиц. В частности, предусмотрена отмена трех процедур (наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление) и создание новой реабилитационной процедуры - реструктуризации долгов.

Один из ключевых пунктов реформы - модернизация ликвидационной процедуры банкротства и исключение возможности контроля над должником со стороны недобросовестных собственников или бенефициаров. Так, вводятся меры по предупреждению заведомо убыточной деятельности должника, в частности, обязанность арбитражного управляющего после введения конкурсного производства поставить на голосование вопрос о прекращении деятельности организации, прекращение деятельности через 9 месяцев, если нет такого решения.