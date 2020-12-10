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10 декабря 2020 года 09:35
Налоговый режим для самозанятых хотят усовершенствовать
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Сергей Мальгавко/ТАСС
10 декабря. FINMARKET.RU - Счетная палата РФ, проанализировав результаты экспериментального внедрения налога на профессиональный доход (НПД) в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане, высказала мнение, что НПД может подойти для легализации широкого круга самозанятых граждан. Однако этот новый налоговый режим еще надо совершенствовать, в том числе продумать дополнительные стимулы для привлечения потенциальных плательщиков и исключить риски его неправомерного использования, отмечают в Счетной палате. По данным, приводимым в сообщении СП, на конец 2019 года общее количество плательщиков НПД в четырех проверенных субъектах составило 391,84 тыс. человек, из них 90% – физические лица и 10% - индивидуальные предприниматели. "Надо отметить, что 38% самозанятых до перехода на НПД о своих доходах не заявляли и никаких налогов не уплачивали. По итогам 2019 г. 70% плательщиков, впервые заявивших свои доходы, уплатили НПД в сумме 420,2 млн руб. Это, наверное, и есть чистый эффект от легализации", – сообщил на Коллегии аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин, цитируемый в сообщении ведомства. В этом году география эксперимента постепенно охватила всю страну. К ноябрю 2020 года численность плательщиков достигла 1 млн 287 тысяч человек. При этом Счетная палата отмечает, что новация не привела к массовому переходу ИП с иных специальных налоговых режимов. В то же время есть риски злоупотребления новым режимом, учитывая выгодную ставку налогообложения (4% - на доходы физлиц и 6% - на доходы юрлиц или ИП), предупреждают в СП. "Так как режим по своей сути является более благоприятным, конечно, существует риск злоупотреблений. Например, перевод работников на режим НПД с использованием вновь зарегистрированных организаций в целях минимизации сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет", – констатировал Андрей Батуркин. По мнению Счетной палаты, чтобы свести к минимуму такие риски и объективно оценить эффект эксперимента, нужно продолжить мониторинг и анализ применения НПД во всех регионах. В частности, СП рекомендует правительству установить промежуточные этапы проведения эксперимента, взяв за ориентир трехлетний срок с начала его внедрения на всей территории России. Кроме того, нужно сделать новый налоговый режим более привлекательным для самозанятых. Еще одно предложение СП – ввести специальный коэффициент-дефлятор при определения верхнего предела суммы доходов для плательщиков НПД, что позволит, с одной стороны, учитывать инфляционные процессы при применении жима НПД, а с другой – сделает указанный режим привлекательным для большого круга лиц. По данным Росстата, в начале 2018 года в неформальном секторе трудилось 14,25 млн человек.
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Ключевые слова: РФ, самозанятые, налог, режим
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