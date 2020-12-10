Налоговый режим для самозанятых хотят усовершенствовать

10 декабря. FINMARKET.RU - Счетная палата, проанализировав результаты экспериментального внедрения налога на профессиональный доход (НПД) в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане, высказала мнение, что НПД может подойти для легализации широкого круга самозанятых граждан. Однако этот новый налоговыйеще надо совершенствовать, в том числе продумать дополнительные стимулы для привлечения потенциальных плательщиков и исключить риски его неправомерного использования, отмечают в Счетной палате.

По данным, приводимым в сообщении СП, на конец 2019 года общее количество плательщиков НПД в четырех проверенных субъектах составило 391,84 тыс. человек, из них 90% – физические лица и 10% - индивидуальные предприниматели. "Надо отметить, что 38% самозанятых до перехода на НПД о своих доходах не заявляли и никаких налогов не уплачивали. По итогам 2019 г. 70% плательщиков, впервые заявивших свои доходы, уплатили НПД в сумме 420,2 млн руб. Это, наверное, и есть чистый эффект от легализации", – сообщил на Коллегии аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин, цитируемый в сообщении ведомства.

В этом году география эксперимента постепенно охватила всю страну. К ноябрю 2020 года численность плательщиков достигла 1 млн 287 тысяч человек. При этом Счетная палата отмечает, что новация не привела к массовому переходу ИП с иных специальных налоговых режимов.

В то же время есть риски злоупотребления новым режимом, учитывая выгодную ставку налогообложения (4% - на доходы физлиц и 6% - на доходы юрлиц или ИП), предупреждают в СП. "Так как режим по своей сути является более благоприятным, конечно, существует риск злоупотреблений. Например, перевод работников на режим НПД с использованием вновь зарегистрированных организаций в целях минимизации сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет", – констатировал Андрей Батуркин.

По мнению Счетной палаты, чтобы свести к минимуму такие риски и объективно оценить эффект эксперимента, нужно продолжить мониторинг и анализ применения НПД во всех регионах. В частности, СП рекомендует правительству установить промежуточные этапы проведения эксперимента, взяв за ориентир трехлетний срок с начала его внедрения на всей территории России.

Кроме того, нужно сделать новый налоговый режим более привлекательным для самозанятых.

Еще одно предложение СП – ввести специальный коэффициент-дефлятор при определения верхнего предела суммы доходов для плательщиков НПД, что позволит, с одной стороны, учитывать инфляционные процессы при применении жима НПД, а с другой – сделает указанный режим привлекательным для большого круга лиц.

По данным Росстата, в начале 2018 года в неформальном секторе трудилось 14,25 млн человек.