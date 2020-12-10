Пандемия обелила рынок труда

10 декабря. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) ожидает роста поступлений налога на доходы физлиц по итогам 2020 года — плюс 5–6% по сравнению с 2019-м. Причинами увеличения сборов в кризисный год в службе считают обеление рынка труда и меры господдержки белого бизнеса во время пандемии. В значительной степени сборы поддержал и рост номинальной заработной платы, с которой удерживается НДФЛ. Впрочем, теневой сектор, в котором, согласно опросу РАНХиГС трудится 28% занятого населения, на поддержку государства рассчитывать не мог — более половины его опрошенных представителей сообщили об ухудшении своего материального положения, пишет "Коммерсант"

Согласно результатам свежего исследования РАНХиГС о теневом рынке труда, в 2020 году доля граждан, имеющих неофициальный доход по основной и единственной занятости, составила 11,3% (в 2019-м — 13,1%). Наибольшая доля занятых в тени в группе самозанятых граждан — 47,9%. Среди наемных работников таких лишь 9,8%. В случае основной занятости расклад иной: самозанятые — 40,9%, работодатели — 1,9%, наемные работники — 57,2%.