В следующем году цены на коммуналку вырастут в среднем на 4%

10 декабря. FINMARKET.RU - В 2021 году плата за ЖКУ в среднем по России увеличится на 4%, пишут "Известия", ссылаясь на заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталия Королева. Повышение произойдет 1 июля, с 1 январяплаты не предусмотрен. Повышение обусловлено инфляцией — рост цен контролируется государством примерно в ее пределах. При этом в ФАС отрицают рост цен из-за обязательной установки "умных" счетчиков в домах с 2022 года, о котором ранее предупреждали в отрасли. Такие расходы не должны возлагаться на граждан, добавили в Минстрое.

Правительство утверждает для каждого региона свой предельный индекс — порог суммарного повышения платы за коммунальные услуги, добавил Виталий Королев. Распоряжение кабмина касается цен на газ, отопление, электричество, горячую и холодную воду, водоотведения и вывоз мусора.

Размер индекса отличается в разных субъектах. Например, в Чеченской Республике установлен порог 6,5%, в Якутии — 6%, в Новгородской области — 6,4%, в Мурманской — 3,2%, в Магаданской — 3,8%, в Пензенской — 3,4%, указано в распоряжении правительства. Но в среднем около 4%.

Как писали "Известия"», ранее антимонопольная служба разработала проект постановления, по которому предельный порог в тарифах на электроэнергию может увеличиться сверх разрешенного в случае установки «умных» счетчиков. С 1 июля 2020 года вышедшие из строя счетчики в квартирах должны за свой счет менять поставщики электроэнергии, а с 1 января 2022-го все они должны быть «умными».

Виталий Королев заявил "Известиям", что исключений сейчас не установлено, в том числе о превышении индексов из-за установки приборов учета. Вопрос об источнике средств для перехода на новые приборы и передачу показаний с них обсуждается в правительстве.

По мнению Минстроя, расходы на установку "умных" счетчиков не должны нести граждане, сказали изданию в ведомстве.

"Приборы, интегрированные в «умную» систему, должны существенно сократить коммерческие потери поставщиков электроэнергии, и эта экономия в том числе позволит окупить установку новых счетчиков", — считают в Минстрое.