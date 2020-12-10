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10 декабря 2020 года 08:20
Мораторий на штрафы ЖКХ могут продлить
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Егор Алеев/ТАСС
10 декабря. FINMARKET.RU - Правительство может разрешить населению и управляющим компаниям не платить штрафы из-за просрочки платежей за услуги ЖКХ и в следующем году, пишет "Коммерсант". По данным источников газеты, в правительстве начинают обсуждать возможность продления моратория на начисление штрафов за просрочку платежей за коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт, сообщили “Ъ” несколько источников. Первые совещания, на которых будет обсуждаться продление этого введенного из-за коронавируса моратория, пройдут на следующей неделе. Энергетики уже попросили правительство не продлевать льготный режим: в отрасли опасаются, что мораторий могут растянуть вплоть до весны 2021 года. Из-за отмены штрафов платить за тепло и электроэнергию стали хуже, к концу года долги вырастут на 50 млрд руб., предупреждают энергокомпании. Льготный режим для населения и управляющих компаний запущен в апреле и должен завершиться 1 января 2021 года. Постановление отменяет штрафы за несвоевременные платежи, а также запрещает отключать потребителей за долги до конца года.
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