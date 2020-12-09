Глава ТПП предложил упростить въезд трудовым мигрантам

9 декабря. FINMARKET.RU - Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин считает необходимым упроститьтрудовым мигрантам в Россию. Распоряжение правительства от 16 марта 2020 г. № 635-р, временно ограничивающее прибытие иностранцев из-за коронавирусной инфекции, не позволяет удовлетворить текущие потребности российской экономики в специалистах, подчеркивает он в письме премьер-министру Михаилу Мишустину.

ТПП предлагает, во-первых, определить актом правительства процедуру въезда трудовых мигрантов, пишут "Ведомости" . Соответствующие полномочия передать на региональный уровень в региональные межведомственные комиссии, которые будут исходить из потребности в иностранной рабочей силе. Тестирование, двухнедельную самоизоляцию и оказание медицинской помощи возложить на работодателей.

Во-вторых, наделить ведущие бизнес-объединения полномочиями направлять в МВД и ФСБ списки лиц, которым необходимо приехать с деловыми целями. Тестирование и самоизоляция в этом случае также являются дополнительным условием. В-третьих, разработать единый порядок рассмотрения обращений профильными ведомствами, чтобы ускорить процедуру. И наконец, глава ТПП предлагает ограничиться однократным согласованием первичного въезда высококвалифицированных специалистов и разрешить прибытие для членов их семей.

Действительно, иностранные специалисты, оказавшиеся за пределами России во время пандемии, могут вернуться и продолжить работу. А вот их семьи - нет. "В итоге это привело к тому, что многие из таких специалистов предпочли не возвращаться в страну, чтобы не разлучаться с семьями, - говорит проректор РЭШ Максим Буев. При этом по мнению Буева, упрощать въезд низкоквалифицированным мигрантам на данный момент не имеет смысла. Тогда как в долгосрочной перспективе российская экономика все-таки будет нуждаться в подпитке трудовыми ресурсами извне.

"Для высококвалифицированных специалистов должен быть дан зеленый цвет и любое разрешение хоть с семьей, хоть с собачками - как угодно, - согласен президент портала Superjob Алексей Захаров. - Причем не только на период коронакризиса, а всегда. Хочешь - приезжай, никаких вопросов. Все развитые страны именно так и поступают". Но для неквалифицированных мигрантов, по его мнению, границы, наоборот, должны быть закрыты. "Примерно 15 млн мигрантов, которые официально находятся на территории России, работают нелегально, - говорит эксперт. - Это оценка, точных цифр никто не знает. В идеале их следовало бы депортировать и заниматься трудоустройством безработных, которых у нас тоже накопилось порядка 15 млн".