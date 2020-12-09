Расходы на социальную политику в 2021 году вырастут на 9,4%

9 декабря. FINMARKET.RU - Федеральныйна 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, принятый Госдумой в конце ноября, является довольно напряженным, но полностью обеспечивает финансирование всех социальных обязательств государства.на социальную политику в следующем году вырастут по сравнению с 2020 годом на 9,4%. Также обеспечивается реализация всех задач, поставленных президентом, включая осуществление выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, организацию бесплатного горячего питания школьникам младших классов и выделение денежных средств учителям за классное руководство, пишет в своей статье, опубликованной "Российской газетой" , первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Андрей Исаев.

Исаев отмечает, что в ходе бюджетного процесса депутаты активно работали с правительством над поправками к главному финансовому документу страны. "В частности, мы договорились, что на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов будет ежегодно направляться более 700 млрд рублей. В 2021 году на поддержку занятости в наиболее пострадавших отраслях экономики заложен 421 млрд рублей", - пишет Исаев.

На льготную ипотеку дополнительно будет направлено 12,6 млрд рублей в 2021 году, 23,4 млрд рублей в 2022 году и еще около 20 млрд рублей в 2023 году.

Расходы на здравоохранение не уменьшатся, а вырастут. В следующем году они составят 1 триллион 123 миллиарда рублей, что на 13% больше, чем в 2020 году.

Другим важнейшим приоритетом для нас является повышение качества жизни граждан на селе. В 2021 году на это будет направлено в общей сложности более 217 млрд рублей.