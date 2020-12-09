МФО не покажут рост по итогам года

9 декабря. FINMARKET.RU - По итогам 2020 года клиентамибудет оформлено 185 млн заявок, прогнозируют эксперты финансового маркетплейса "Юником24". Роста по сравнению с прошлым годом не ожидается - в 2019 году было оформлено 184 млн заявок. Хотя ранее количество поданных заявок постоянно росло примерно на 20% ежегодно (127 млн заявок в 2017 году, 152 млн в 2018 году), пишет "Коммерсант"

Процент одобрения заявок МФО по итогам 2020 года составит порядка 25%, что также ниже, чем годом ранее, примерно на 5 п. п., приводят данные в "Юником24". При этом запрашиваемая сумма в 2020 году составила 31,2 тыс. руб., это на 15% больше, чем в прошлом году. А сумму одобрения наоборот упала - 10 тыс. руб. (в прошлом году она составляла 11,5 тыс. руб.). Вследствие пандемии доходы граждан сократились, и не только банки, но и МФО были вынуждены ужесточать скоринг, чтобы избежать массовых неплатежей, поясняют эксперты. По данным бюро кредитных историй (БКИ), в апреле 2020 года доля одобренных займов в МФО была самой низкой с начала 2019 года. И после некоторой стабилизации летом одобрение опять снижается с сентября на фоне второй волны вируса.

Изменилось в этом году и поведение самих клиентов - многие отказались от потребления и заемных средств в расчете на стабилизацию экономической ситуации. Лишь 35% заемщиков считают текущий момент удачным для оформления займа на какие-либо плановые покупки, свидетельствуют данные "Юником24". Сами микрофинансисты уверены, что сектор пережил острую фазу кризиса.

Пандемия коронавируса изменила как экономическую ситуацию, так и потребительское поведение, поэтому говорить о возвращении к докризисному уровню выдач пока не стоит, резюмируют эксперты.