Пандемия ударила по пенсионным накоплениям

9 декабря. FINMARKET.RU - Пандемия и связанные с ней экономические трудности привели к корректировке ожиданий от доходности пенсионных накоплений, находящихся в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) на 2020 год. После достижений 2019-го, когда фонды заработали в среднем 10,7% для своих клиентов, эксперты ожидали высоких показателей и в этом году. По прогнозу Национального рейтингового агентства (НРА), который был сделан в начале 2020 года,от инвестирования пенсионных накоплений должна была составить в среднем 7,5–10%. Однако сейчас агентство понизило оценку до 5,5–6,5%. В следующем году эксперты агентства ожидают также скромных показателей — 6–7%. По данным Центробанка за 3-й квартал, объем накоплений в НПФ составил более 2,9 трлн рублей. В целом опрошенные "Известиями" эксперты согласились с оценкой НРА.

С 2014 года (во вторник мера была продлена до 2023 года) введен мораторий на пенсионные. Они становятся частью страховойи идут на выплаты пенсионерам. Единственная возможность увеличить накопления — инвестировать уже сформированные средства. То есть именно успех размещения в конечном итоге влияет на уровень накопительной пенсии в будущем. Даже для сохранения средств необходимо, чтобы доходность на несколько процентов превышала инфляцию. Дело в том, что НПФ еще платят вознаграждение управляющим компаниям, спецдепозитарию, а также себе.

Например, среднее значение по всем фондам за девять месяцев составляет чуть более 6,4%, а с учетом выплат — 5,7%. Величина расходов различается в зависимости от изменения активов и доходности в конкретном году. Так, в 2018 году они съели до 1,5%, в 2019-м — до 2,5%. Пока в среднем НПФ перебивают инфляцию, но всё зависит от показателей последних трех месяцев года. Если оценка НРА окажется верной, то в среднем реальная доходность может быть минимальной. Но именно в среднем. Например, весьма неплохих результатов за счет перераспределения средств с депозитов в корпоративные облигации удалось достичь государственному управляющему средств «молчунов» ВЭБ (1,87 трлн рублей под управлением), напомнила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Из 29 работающих в системе ОПС фондов примерно половина продемонстрировала доходность выше доходности ВЭБ по расширенному портфелю (т.е. выше 6,8%), а у трех фондов доходность оказалась даже более 8,5% (доходность по портфелю государственных ценных бумаг), отметила Финогенова. Правда, есть и фонд, который показал скромную доходность в менее 3%, а есть и НПФ с отрицательной доходностью (минус более 5%).

В период низких ставок и экономической нестабильности из-за коронавируса ожидать большой прибавки накоплений не стоит, уверены опрошенные "Известиями" эксперты. Это в итоге может повлиять на размер накопительной пенсии в будущем.