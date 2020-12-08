Fitch улучшило оценку снижения мирового ВВП и экономики России

Fitch уменьшило прогноз снижения мировой экономики в 2020 году до 3,7% с 4,4%, прогнозировавшихся в сентябре. Агентство также улучшило оценку динамики ВВП России на текущий год

8 декабря. FINMARKET.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings немного улучшило прогноз для мировогона 2020 год, отметив, что восстановление экономической активности будет усиливаться и становиться более устойчивым с середины следующего года по мере вакцинации против COVID-19 и ослабления социального дистанцирования.

Глобальная экономика упадет в текущем году на 3,7%, говорится в очередном докладе Global Economic Outlook (GEO). В сентябре предполагалось сокращение на 4,4%.

Аналитики дают более позитивный прогноз несмотря на то, что в четвертом квартале ожидается возобновление падения ВВП Великобритании и стран еврозоны из-за возобновления действия ряда карантинных мер для сдерживания пандемии. Он обусловлен гораздо более быстрым восстановлением глобальной активности, чем это ожидалось, в третьем квартале.

"Глобальный путь восстановления оказывается более трудным, чем ожидалось, поскольку вторая волна вируса вызывает новые ограничения, но новости о вакцинах очень позитивны для экономических перспектив на следующие два года", - полагает главный экономист Fitch Брайан Коултон.

Агентство пересмотрело прогноз роста мирового ВВП в 2021 году до 5,3% с прежде предполагавшихся 5,2%. Экономика США, как ожидается, увеличится на 4,5% (ранее 4%), Китая - на 8% (7,7%), еврозоны - на 4,7% (хуже прежней оценки в 5,5%).

Ожидания на 2022 год также были пересмотрены в сторону повышения, Теперь прогнозируется подъем глобальной экономики на 4%, а не на 3,6%.

ВВП США повысится на 3,5% в 2022 году (ранее - на 3%), еврозоны - на 4,4% (3,2%). Экономика КНР, как ожидается, вырастет на 5,5%.

Fitch Ratings улучшило прогноз для российской экономики на 2020 год и теперь ожидает снижения на 3,7%, говорится в докладе Global Economic Outlook (GEO). В сентябре падение оценивалось в 4,9%.

Улучшение ожиданий на текущий год обусловлено более позитивными результатами за второй и третий кварталы, чем прогнозировалось. Однако восстановление экономики теряет импульс, поскольку положительное влияние отложенного спроса исчерпано, по мнению ЦБ, и эпидемиологическая ситуация снова ухудшается.

В связи с этим прогноз роста ВВП в 2021 году был понижен до 3% по сравнению с 3,6% в сентябре.

Возобновление снижения экономики в октябре-декабре и сохранение негативной динамики в январе-марте приведет к более медленному, чем ожидалось, восстановлению в 2021 году. При этом фискальные стимулы будут сворачиваться, что окажет дополнительное негативное давление.

Эксперты Fitch ожидают, что экономика начнет расти во втором квартале следующего года, когда будет развернута вакцинация населения, уровень доверия повысится и возобновятся инвестиции. Докризисного объема ВВП РФ достигнет к третьему кварталу 2021 года, отмечается в сообщении.

Ожидается, что инфляция (индекс CPI) замедлится до 3,9% к концу 2020 года с 4,4% в ноябре.

Центробанк может снизить ставку на 25 базисных пунктов до конца текущего года, прогнозирует Fitch.

"Повышение цен на нефть будет поддерживать некоторое укрепление нацвалюты в 2021-2022 гг., но сохраняющаяся геополитическая напряженность и риски санкций сохранятся и могу привести к новому давлению на рубль", - говорится в GEO.

По оценкам Fitch, российскую экономику в четвертом квартале текущего года ждет снижение на 1,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В 2021 году предполагается увеличение в январе-марте на 1,1%, в апреле-июне - на 2,2%, в июле-сентябре - на 2,1% и в четвертом квартале - на 1,2%.

В годовом выражении падение ВВП РФ составит в октябре-декабре этого года 4,2%, в первом квартале 2021 года - 2,3%. Далее последует рост на 3,2% во втором квартале, на 4,3% в третьем квартале и на 6,8% в последние три месяца следующего года.

По итогам 2022 года экономика РФ может вырасти на 2,7%, прогнозируют аналитики агентства. Темпы роста индекса CPI, как ожидается, на конец следующего года будут составлять 3,5%, 2022 года - 4%.

По прогнозам Fitch, ключевая ставка ЦБ РФ по итогам 2021 года окажется на уровне 4,5% годовых, 2022 года - 5%. Курс доллара США на конец этого года ожидается в районе 74 рублей, следующего года - 72 рублей, 2022 года - 71 рубля.