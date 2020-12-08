.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Переход на единые нормативы потребления коммунальных услуг могут вновь отложить
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НОВОСТИ В СЕТИ
.

08 декабря 2020 года 10:28

Переход на единые нормативы потребления коммунальных услуг могут вновь отложить

 0
Антон Вергун/ТАСС
Антон Вергун/ТАСС
8 декабря. FINMARKET.RU - Срок перехода на единые нормативы потребления коммунальных услуг, призванные унифицировать плату в домах со схожими техническими характеристиками и при одинаковых климатических условиях, может быть вновь отложен — Минстрой предлагает продлить переходный период еще на год, до 1 января 2022 года. Объясняется это тем, что регионам из-за пандемии требуется больше времени на подготовку. Эксперты, однако, отмечают и возможные социально-политические причины такого шага — переход на единые нормативы в некоторых случаях может привести к существенному удорожанию коммунальных услуг, пишет "Коммерсант".

Как отмечает эксперт площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук, на которого ссылается "Ъ", "скорее всего, регионы действительно не готовы. Однако, предполагает эксперт, возможно, имел место и социально-политический фактор — следующий год выборный, а переход на единые нормативы приведет к росту тарифов на каких-то территориях, что может стать поводом для социального недовольства.


Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РФ,  коммуслуги,  нормативы

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.
.