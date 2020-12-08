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08 декабря 2020 года 10:28
Переход на единые нормативы потребления коммунальных услуг могут вновь отложить
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Антон Вергун/ТАСС
8 декабря. FINMARKET.RU - Срок перехода на единые нормативы потребления коммунальных услуг, призванные унифицировать плату в домах со схожими техническими характеристиками и при одинаковых климатических условиях, может быть вновь отложен — Минстрой предлагает продлить переходный период еще на год, до 1 января 2022 года. Объясняется это тем, что регионам из-за пандемии требуется больше времени на подготовку. Эксперты, однако, отмечают и возможные социально-политические причины такого шага — переход на единые нормативы в некоторых случаях может привести к существенному удорожанию коммунальных услуг, пишет "Коммерсант". Как отмечает эксперт площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук, на которого ссылается "Ъ", "скорее всего, регионы действительно не готовы. Однако, предполагает эксперт, возможно, имел место и социально-политический фактор — следующий год выборный, а переход на единые нормативы приведет к росту тарифов на каких-то территориях, что может стать поводом для социального недовольства.
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Ключевые слова: РФ, коммуслуги, нормативы
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