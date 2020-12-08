Налог на движимое имущество планируется вернуть

8 декабря. FINMARKET.RU - Правительство планирует вернутьна движимое, который был отменен с 1 января 2019 г. сообщают "Ведомости". Его отмена принесла больше вреда, чем пользы, соглашаются эксперты.

О том, что равительство планирует восстановить налог на движимое имущество, сообщил замминистра финансов Алексей Лавров на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями. Он напомнил, что задача проработать вопрос отказа от льготы содержится в одобренных правительством основных направлениях налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021–2023 гг.

Эксперты называют возрождение налога на движимое имущество вполне оправданным: ожидаемого эффекта в виде обновления основных фондов компаний достичь за эти два года так и не удалось. Зато региональные бюджеты из-за этого налогового послабления потеряли ощутимую долю доходов.

Выпадающие доходы регионов в 2019 г. оценивались Минфином в 183 млрд руб. Компенсировать их предлагалось повышением норматива перечислений от акцизов на крепкий алкоголь с 50 до 80%. "Нас заверяло Министерство финансов, что все выпадающие доходы субъектов будут компенсированы, – напомнила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. – Но расчеты субъектов и расчеты Минфина разнятся в два раза. И даже выпадающие доходы, рассчитанные Минфином, так и не были компенсированы". В условиях дефицитного федерального бюджета и повсеместного уменьшения доходов региональных бюджетов идея о пересмотре этой льготы кажется ожидаемой, констатирует член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев.

Кроме того, отмена налога на движимое имущество привела к постоянным спорам бизнеса и налоговиков о том, что относится к этой категории, а что нет.

Однако простое возвращение движимого имущества в налоговую базу имущественного налога стало бы серьезным ударом для многих предприятий. "Отмена этой льготы может понизить конкурентоспособность и без того не самого устойчивого малого и среднего бизнеса, – говорит лен Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев, цитируемый "Ведомостями". – А с точки зрения региональных бюджетов – думаю, не во всех регионах его возвращение сможет заметно исправить ситуацию". Свой вариант решения проблемы предложил глава Минфина: снизить вдвое ставку налога как на движимое, так и на недвижимое имущество. Правительство должно определиться со своим решением к марту 2021 г.