Росреестр готовит электронную модель России для госуслуг

8 декабря. FINMARKET.RU -подготовил программу своей цифровой трансформации на 2021-2023 годы - стоимость мероприятий на срок реализации оценивается в 33 млрд руб. Документ уже прошел согласительные процедуры (к нему сохраняются лишь технические замечания по соответствию мероприятий целям других программ) и направлен в правительство и президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, пишет "Коммерсант"

Программа цифровой трансформации службы де-факто развивает работу ведомства по цифровизации предоставляемых Росреестром услуг бизнесу и гражданам, а также учета земли и недвижимости. В частности, мероприятия программы предусматривают внедрение риск-ориентированного подхода при проверках бизнеса за счет внедрения полного электронного документооборота с контролируемыми лицами и перевода части процедур в электронный формат.

Для оптимизации предоставления услуг, Росреестр планирует уже в 2021 году создать витрину данных Единого госреестра недвижимости (ЕГРН): там пользователям Единого портала госуслуг (ЕПГУ) будут доступны выписки и регистрация недвижимости, а в перспективе - и регистрация ипотеки. Предполагается, что в 2023 году на ЕПГУ будут доступны 96% услуг по получению выписки и 93% - по регистрации ипотеки.

В витрине данных будут сформированы цифровые профили правообладателей и цифровые паспорта территориальных зон благодаря автоматизации взаимодействия с информсистемами других ведомств (например, ЗАГС - о смерти правообладателя, ФССП - об арестах имущества), что отчасти восполнит отсутствие достоверных сведений о земле и недвижимости. Как указывают авторы программы, витрина ЕГРН будет работать на технологиях нацсистемы управления данными - напомним, система в будущем должна консолидировать многочисленные информсистемы ведомств и обеспечить правительство оперативными данными для госуправления.

Параллельно с витриной данных Росреестр займется развитием существующих и запуском новых информсистем, призванных восполнить отсутствующие данные о земле и недвижимости. В частности, подвергнется реформированию Фонд данных государственной кадастровой оценки: служба намерена обеспечить прозрачность алгоритмов расчета кадастровой стоимости, внедрив контроль за проведением ГКО, при этом полученные данные будут структурированы. Также будет создан единый реестр отчетов об оценке имущества.

Но ключевой задачей остается учет сведений о земле и недвижимости. По оценкам Росреестра, сейчас в системе нет сведений о границах субъектов(65%), муниципалитетов (30%), населенных пунктов (68%), территориальных зон (82%) и земельных участков (40%).