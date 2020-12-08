- - субсидии для возмещения затрат на производство (реализацию) товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- - отсрочку по уплате налогов и авансовых платежей;
- - государственные гарантии по кредитам или облигационным займам.
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08 декабря 2020 года 08:45
Адресная поддержка системообразующих компаний будет продлена
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Валерий Шарифулин/ТАСС
8 декабря. FINMARKET.RU - Программу адресной поддержки системообразующих компаний продлят на 2021 год. Такое решение было принято на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, рассказали "Известиям" два источника, близкие к кабмину. А список отраслей, признанных системно значимыми, будет расширен. О том, что в России появится список системообразующих предприятий, для которых государство разработает отдельные меры поддержки на время пандемии, Белоусов впервые заявил в марте 2020 года. Изначально предполагалось, что в перечень войдут только 600 компаний, однако впоследствии он был расширен до 1392 фирм. Сегодня системообразующие предприятия могут рассчитывать на следующие адресные льготы:
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