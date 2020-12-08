Адресная поддержка системообразующих компаний будет продлена

8 декабря. FINMARKET.RU - Программу адресной поддержки системообразующих компаний продлят на 2021 год. Такое решение было принято на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, рассказали "Известиям" два источника, близкие к кабмину. Аотраслей, признанных системно значимыми, будет расширен.

О том, что в России появится список системообразующих предприятий, для которых государство разработает отдельные меры поддержки на время пандемии, Белоусов впервые заявил в марте 2020 года. Изначально предполагалось, что в перечень войдут только 600 компаний, однако впоследствии он был расширен до 1392 фирм. Сегодня системообразующие предприятия могут рассчитывать на следующие адресные льготы:

- субсидии для возмещения затрат на производство (реализацию) товаров, выполнение работ, оказание услуг;

- отсрочку по уплате налогов и авансовых платежей;

- государственные гарантии по кредитам или облигационным займам.

Минэкономразвития постоянно отслеживает финсостояние главных фирм страны, и как минимум сотня из них сегодня борется с серьезными проблемами, заявлял на прошлой неделе глава МЭР Максим Решетников.

На этом фоне правительство и приняло решение продлить программу мер поддержки для системообразующих компаний, сообщили "Известиям" источники. Предполагается, что адресными льготами фирмы смогут воспользоваться в течение всего 2021 года. Кроме того, Белоусов поручил дополнить перечень системообразующих предприятий отраслью организации мероприятий и выставок, а также деятельностью в сфере научных исследований.

Хотя доля системообразующих компаний среди всех действующих юридических лиц мала (менее 0,1%), их значимость для страны крайне велика, отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Но помочь всем компаниям из списка государство едва ли способно в силу ограниченности финансовых ресурсов.

"Крупный бизнес в России исторически чувствует себя гораздо более финансово устойчиво, чем малый и средний. Поэтому продлевать льготы целесообразно лишь для тех системообразующих предприятий, которые сохраняют занятость, обеспечивают обороноспособность страны, выступают градообразующими или внедряют критически важные для государства технологии и могут стать в будущем локомотивом для восстановления всей экономики страны", - уверен эксперт.

Орехов не исключает, что при худшем сценарии развития эпидемиологической ситуации с риском банкротства могут столкнуться 5-10% системообразующих предприятий, а объем господдержки на предотвращение дефолта этих компаний может составить более 200 млрд рублей, оценил эксперт.