АКРА: в 2021 году прибыль банков РФ упадет в 2 раза

8 декабря. FINMARKET.RU - В следующем году чистаяроссийского банковского сектора может снизиться почти вдвое - до 735 млрд рублей с прогнозируемых 1,4 трлн рублей по итогам этого года под влиянием резервов и снижения процентных ставок, говорится в отчете Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"Банковский сектор сумел пройти острую фазу ухудшения операционной среды без значительных потерь. Благодаря устойчивому состоянию отрасли накануне кризиса, а также активной поддержке со стороны регулятора сектор показывает в текущем году заметное увеличение активов (ожидаемый рост по итогам 2020 года 14,5%) при сохранении прибыльности операций (ожидаемый объем чистой прибыли около 1,4 трлн рублей)", - отмечает

В то же время реализация "отложенных" рисков (в части создания необходимого объема резервов по реструктурированным кредитам в 2020 году) и адекватное отражение в отчетности связанных с этим накопленных проблем будет оказывать негативное влияние на показатели деятельности отрасли на протяжении следующих 12-18 месяцев, полагает АКРА.

Как указывает агентство, российскиев 2020 году начали наращивать отчисления в резервы, однако пика этот процесс достигнет в 2021 году,. По оценкам АКРА, объем "отложенного" резервирования в системе может превысить 1,5 трлн рублей. В значительной мере это отразится на чистой прибыли, которая по итогам 2021 года может снизиться до 735 млрд рублей (ROE - 6,5%) под влиянием досоздаваемых резервов, снижения процентных ставок, которое ограничит рост чистого процентного дохода, а также на уровне достаточности капитала (Н1.2 - 10,2%).

"Проводимая банками масштабная реструктуризация кредитов позволяет отложить, но не избежать реализации рисков, связанных со снижением платежеспособности заемщиков в 2020 году. Агентство ожидает, что по итогам 2021 года доля просроченных кредитов, предоставленных нефинансовым компаниям, достигнет 8,8%, а розничным клиентам - 6%. При этом стоимость риска по итогам 2020-2021 годов будет ниже показателей 2008-2009 и 2014-2015 годов", - пишет АКРА.

Некоторое восстановление экономической активности будет стимулировать дальнейший рост банковских активов в 2021 году. Агентство ожидает рост кредитного портфеля в 2021 году на 10,5%, а основным источником этого роста станет кредитование физических лиц. По мнению АКРА, рост рынка ипотечного кредитования опирается на фундаментальные факторы и пока не характеризуется высокими рисками перегрева. При этом решение правительства касательно дальнейшей судьбы льготной ипотеки в следующем году будет для рынка определяющим.

Необходимость поддерживать стабильность притока клиентских средств для финансирования роста кредитного портфеля, а также высокая конкуренция между крупнейшими банками приведут к снижению показателя NIM (Net Interest Margin, чистая процентная маржа) до 3,5% по итогам 2021 года.

Сохранение прибыльности деятельности и предоставленные Банком России послабления в части использования риск-весов и/или надбавок к ним поддерживают капитализацию отрасли. При этом сектор в целом справляется с оттоком средств со срочных вкладов физлиц.