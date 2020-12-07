Россия не смогла достичь целей импортозамещения продуктов

7 декабря. FINMARKET.RU - России вопреки надеждам властей не удалось заместить поставки основных категорий импортных продуктов за счет внутреннего производства, показало исследование Национального рейтингового агентстве (НРА), пишет "Коммерсант"

Так, за 8 лет, прошедших после принятия стратегии импортозамещения в России, рассчитанной до 2020 года, на рынке пищевой продукции существенно удалось сократить только импорт мяса - на 65%, но это все еще на 2,8 п. п. меньше, чем заложено в стратегии. В самом документе в качестве одной из мер упоминалось сокращение импорта товаров, производимых внутри страны.

Экспорт молочной продукции к концу 2020 года сократился на 20% вместо провозглашенных в стратегии 30%, плодоовощной продукции - на 11% вместо запланированных 20%. Провальной ситуация оказалась с сокращением импорта овощей: предусматривалось, что к 2020 году их ввоз сократится на 70,3%, по факту вышло на 27%. Россия из-за климата долго будет нетто-импортером овощей и фруктов, объясняет старший аналитик НРА Мария Сулима.

Как отмечают в НРА, внутреннее производство запрещенных к ввозу из ЕС продуктов в 2019 году в 2,5 раза превышало объемы импорта из стран, не подпавших под санкции. Но доля импорта такой продукции по-прежнему высока: 30% против 38% в 2013 году. Недостающий объем ввозится из третьих стран.

По мнению экспертов, в целом ряде случаев речь идет не о замещении, а о реэкспорте все той же, в основном европейской, "запрещенки". Например, Норвегию, поставлявшую вдо эмбарго до 40% импортной рыбы, заменили Чили и Фарерские острова, откуда сегодня поступает соответственно 20% и 16%. При этом поставки норвежской рыбы в Чили одновременно выросли втрое. Эквадор, откуда сейчас завозится в Россию 22% фруктов, фактически заменил на этом рынке Евросоюз. Однако за последнее время сам Эквадор увеличил закупки этой продукции в Европе в 7 раз, что превышает объемы внутреннего потребления. Поставки в РФ овощей из Европы частично заместил Китай: доля этой страны в импорте составляет 21% против 8% в 2013 году. Между тем параллельно сама КНР втрое увеличила закупки овощей в Евросоюзе.