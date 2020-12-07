Пенсионные программы могут получить налоговые льготы

7 декабря. FINMARKET.RU - В ЦБ прорабатывается возможность предоставления гражданам отдельного налогового вычета на взносы по пенсионным программам НПФ. Об этом рассказали "Коммерсанту" участники встречи фондов, управляющих компаний, их ассоциаций с представителями Банка России, состоявшейся в конце прошлой недели. Поручение дала глава ЦБ Эльвира Набиуллина после встречи с топ-менеджерами НПФ в сентябре, срок его исполнения — март следующего года, рассказали сотрудники Банка России.

Сейчас взносы на негосударственное пенсионное обеспечение (НПО), а также добровольные взносы в рамках накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования включаются в социальный налоговый вычет (СНВ), максимальная сумма по которому в совокупности ограничена 120 тыс. руб. Помимо пенсионных взносов в него входят вычеты по затратам на обучение, медицину, страхование и т. д. НПФ в прошлом году просили предоставить гражданам отдельный вычет под пенсионные продукты, уровень которого, по их мнению, должен составлять до 400 тыс. руб., то есть находиться на уровне существующего сегодня вычета для ИИС 1-го типа. Однако тогда Минфин высказался против этой инициативы.

Как заявил на встрече советник первого зампреда ЦБ Степан Кузнецов, "есть задача проработать этот (о предоставлении ПНВ) вопрос". По его словам, по протоколу это надо сделать до марта 2021 года. Он не уточнил, о какой сумме идет речь, однако, сославшись на данные ФНС, отметил, что сейчас "за СНВ в среднем обращаются граждане на сумму 42 тыс. руб.", то есть заметно ниже законодательного ограничения.