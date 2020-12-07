Около тридцати банков могут покинуть рынок в 2021 году

7 декабря. FINMARKET.RU - В следующем году покинуть финансовый рынок в той или иной форме могут максимум три десятка банков, следует из подсчетов рейтингового агентства НКР для "Российской газеты" . Это не обязательно может быть отзыв лицензии Банком России - эпоха массового ухода кредитных организаций с рынка таким способом уже завершена. Речь, скорее, о банках, которые сдались в конкурентной борьбе или чьи владельцы хотят избавиться от такого актива

Активная расчистка банковского сектора от сомнительных игроков началась в 2013 году, когда Банк России возглавила Эльвира Набиуллина. По данным ЦБ, на 1 января 2013 года в стране работали 956 банков. 1 ноября 2020 года - 372 банка. За семь лет их количество снизилось почти на 600, при том, что с 2000 по 2012 год регулятор отозвал 416 банковских лицензий.

лишались лицензий в последние годы в основном из-за нарушения "антиотмывочного" закона, высокорискованной кредитной политики, низкого качества активов, а также относительно редко - из-за падения уровня собственных средств ниже критической отметки.

В конце октября 2020 года Набиуллина заявила о том, что расчистка банковского сектора завершилась. "Основной этап расчистки практически завершен, сейчас идет уже настройка", - рассказала она в интервью телеканалу "Россия 24". Набиуллина подчеркнула, что и в "нормальной" ситуации происходят отзывы лицензий, в том числе с рынка уходят и сами банки. "Мы очень близки к этим нормальным темпам", - добавила глава ЦБ.

"Мы ожидаем до 30 отозванных и добровольно сданных лицензий в 2021 году суммарно. Большая доля придется на принудительный отзыв, хотя добровольная сдача лицензий, в том числе в результате единичных сделок слияния и поглощения, также будет иметь место", - рассказал "Российской газете" старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Он соглашается, что основная часть расчистки банковской системы от откровенно недееспособных или "схемных" банков действительно завершена и сейчас идет процесс органического ухода из банковской системы теряющих свои конкурентные позиции игроков или банков, акционеры которых не видят перспектив в развитии банковского бизнеса.