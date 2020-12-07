Банки теряют интерес к кредитованию реального сектора

7 декабря. FINMARKET.RU - Снижение процентных ставок по кредитам не привело к существенному росту кредитования реального сектора. Такой вывод сделал управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию АО "Эксперт РА" Антон Табах, проанализировав динамику процентных ставок и банковских кредитов нефинансовому сектору с 2005 г.

Обычно зависимость между кредитной активностью и уровнем ставок в экономике отрицательная: с ростом ставок кредитная активность снижается и наоборот. Однако в последние четыре года в России проценты по кредитам падали, а объем выданных кредитов не рос. "С середины 2015 г. по 2019 г. кредитный цикл переживал период сжатия: объем ссуд оставался практически неизменным (сначала падал, затем в 2019 г. немного вырос: номинальные объемы кредитной активности на четыре года стабилизировались на уровне 52-58 трлн руб.) на фоне снижающихся процентных ставок (средневзвешенная ставка по банковским кредитам юрлицам на срок до одного года снизилась с 20% в апреле 2015 г. до 8% в декабре 2019 г.", - сообщил Табах "Ведомостям"

По словам руководителя направления анализа денежно-кредитной политики ЦМАКП Олега Солнцева, с середины 2018 г. крупные госбанки потеряли интерес к кредитованию реального сектора, этот сегмент оживился лишь во время пандемии, когда им поручили спасать предприятия.

По мнению директора Института экономики роста им. П. А. Столыпина Анастасии Алехнович, не стоит удивляться, что кредитование не растет. "В целом кредитные продукты предоставляются по достаточно высоким процентным ставкам (даже по субсидируемым программам) и на непродолжительный срок, что исключает возможность использовать эти средства в инвестиционных целях. Сдерживает кредитный бум и предъявление банками к заемщикам крайне высоких требований по высоколиквидным залогам, существенно превышающим суммы занимаемых средств, и наличию поручительства", - отмечает экономист.

Еще одна причина - забюрократизированность банковского сектора, который утратил способность быстро реагировать на изменения конъюнктуры и гибко относиться к заемщикам, уверен Табах. По его мнению, чтобы низкие процентные ставки привели к росту кредитования, государство должно смягчить регулятивные правила или же взять часть рисков на себя, предоставляя госгарантии.