Инфляция в ноябре ускорилась до 0,7%

В России в ноябре инфляция ускорилась до 0,7% после роста на 0,4% в октябре, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами. В годовом выражении инфляция ускорилась до 4,4%

4 декабря. FINMARKET.RU - В ноябре 2020 года потребительские цены в РФ выросли на 0,7% после роста на 0,4% в октябре, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе-ноябре цены поднялись на 4,1%.

В ноябре 2019 года была зафиксированав 0,3%, с начала года рост цен составил 2,7%.

Годовая инфляция в ноябре текущего года ускорилась до 4,4% после 4% в октябре.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 1,3%, при этом плодоовощная продукция подскочила в цене на 6%, непродовольственные товары подорожали на 0,6%, услуги стали дороже на 0,1%.

В 13 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав областей) прирост потребительских цен составил 1,0% и более, наибольший в Республике Дагестан - 2,1% и Алтайском крае - 1,5%, в связи с удорожанием продуктов питания на 3,6% и 2,9% соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,5% (с начала года - прирост цен составил 3,1% и 3,7% соответственно).

Аналитики также прогнозировали инфляцию на уровне 0,7%, что означало ускорение годовой инфляции до 4,3-4,4% (в прошлом году в ноябре инфляция составила 0,3%).

Консенсус-прогноз по инфляции на 2020 год по сравнению с опросом месячной давности резко вырос и равняется 4,4% (4,0% по опросу месяц назад), на 2021 год при этом не изменился и составляет 3,5%, что указывает на преобладание дезинфляционных факторов в следующем году.

Прогноз Банка России по инфляции на конец 2020 года составляет 3,9-4,2%.

В ноябре среди продовольственных товаров более всего выросли цены на сахар-песок - на 8,9%. Подорожание отмечено во всех субъектах РФ, кроме Чукотского автономного округа, где цены не изменились. В 26-ти субъектах, кроме Архангельской области (без Ненецкого автономного округа), цены увеличились на 10,0% и более. Наибольший рост цен отмечался в г. Москве - на 15,1%, Московской и Белгородской областях - на 14,2% и 13,8% соответственно.

Существенно подорожали подсолнечное масло и куриные яйца. В 21-м субъекте РФ цены на подсолнечное масло увеличились на 10,3% и более, заметнее всего в Республике Бурятия - на 16,1%. Рост цен на куриные яйца на 10,1% и более отмечен в 14 субъектах Российской Федерации, более всего в Удмуртской Республике и Самарской области - на 15,9% и 14,5% соответственно. В то же время в Камчатском крае яйца стали дешевле на 1,9%.

Прирост цен наблюдался на отдельные виды плодоовощной продукции: на огурцы - 39,2%, помидоры - 27,6%, виноград - 7,4%, картофель - 7,2%. Вместе с тем цены на лимоны снизились на 2,0%, апельсины - на 1,2%, белокочанную капусту - на 0,9%, яблоки - на 0,4%.

Среди прочих продовольственных товаров на 1,4-4,2% стали дороже: рыба мороженая неразделанная, икра лососевых рыб, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, крупа гречневая, вермишель, овсяные хлопья "Геркулес", мука пшеничная, маргарин, майонез.

Одновременно из наблюдаемых продовольственных товаров снизились цены: на пшено - на 1,2%, свинину - на 0,5%, рыбу живую и охлажденную, смеси сухие молочные для детского питания - на 0,3%, баранину (кроме бескостного мяса), кальмары мороженые, воду минеральную и питьевую - на 0,2%.

Цены на бензин в прошлом месяце увеличились на 0,1%. С начала года рост составил 2,4%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России завыросли на 0,08%, за 11 месяцев увеличились на 3,43%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены: на спички - на 1,5%, пасту зубную - на 1,4%, мыло хозяйственное и дизельное топливо - на 0,8%, порошок стиральный - на 0,7%, мыло туалетное - на 0,6%, бумагу туалетную - на 0,5%, щетки зубные и сухие корма для домашних животных - на 0,4%, пеленки для новорожденных и подгузники детские - на 0,3%, газовое моторное топливо - на 0,2%.