Рестораны создают зоны для удаленки

4 декабря. FINMARKET.RU - В ресторанах Москвы теперь можно не только отдыхать, но и работать. Жители мегаполиса и раньше могли забежать в любую кафешку на обед, а заодно и пару-тройку часов поработать за ноутбуком.

Теперь же, когда многие горожане перешли на "удаленку",решили оборудовать в своих залах отдельные деловые зоны, пишет "Российская газета" . В них есть все необходимое для работы: от Wi-Fi и принтеров до канцелярских принадлежностей, но главное - в отдельном помещении трудяг не побеспокоит шумная компания, громкая музыка и назойливый официант. Причем за эти условия не требуется никакой арендной платы, только депозит, на который можно поесть. Забронировать столик для работы сейчас можно в десяти ресторанах. В каждом из них - от 10 до 20 мест, можно смело назначать там встречу или переговоры. Рабочий день в таком месте стоит от 700 до двух тысяч рублей, которые можно потратить на блюда из меню. "В ресторане не нужно платить за метры или время, как в коворкинге, где средняя стоимость рабочего дня начинается от 700 и может доходить до 2,5 тысячи рублей. За эти деньги получаем стол, стул, Wi-Fi, принтер и чай. Все эти удобства предоставляет и ресторан, но на эти же деньги посетитель может заказать еще и еду", - рассказала "РГ" Татьяна Шараева, основатель проекта Foodworking, президент Национальной ассоциации офисных операторов и коворкингов.

Во всех ресторанах, где оборудованы деловые зоны, строго следят за соблюдением санитарных и гигиенических правил. По словам Шараевой, число деловых бронирований в каждом ресторане с каждым днем растет. В начале следующего года рестораторы также намерены выделить отдельные переговорные комнаты с почасовым тарифом и брать на себя организацию деловых мероприятий "под ключ".