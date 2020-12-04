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04 декабря 2020 года 09:44
Мошенники обкатывают новую схему отъема денег у граждан
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Артем Геодакян/ТАСС
4 декабря. FINMARKET.RU - В России фиксируются новые случаи социальной инженери, сообщает банк ВТБ. По сведениям кредитной организации, мошенники придумали следующую схему хищения денег: они сообщают клиентам о якобы возникших у них долгах по жилищно-коммунальным услугам за время изоляции в течение 2020 года и просят оплатить онлайн поддельные квитанции или предоставить сведения о ранее совершенных транзакциях, получая доступ к банковским счетам граждан. Как отмечают эксперты ВТБ по противодействию мошенническим операциям, в этом году злоумышленники пользуются тем, что значительное число россиян находятся на изоляции или работают удаленно. Притом, что режим самоизоляции на всей территории РФ официально был отменен еще несколько месяцев назад, многие компании перевели своих сотрудников на дистанционный формат работы, из-за чего граждане в этом году гораздо чаще находятся дома. "Управляющие компании традиционно делают перерасчет за ЖКУ по итогам года, особенно если граждане несвоевременно передавали показания счетчиков воды и электроэнергии. В условиях пандемии траты на коммунальные услуги резко возросли, поэтому вопрос погашения задолженности, действительно, может быть для отдельных жильцов актуальным. Не дожидаясь конца года, мошенники проверяют горожан на бдительность", - комментирует вице-президент ВТБ, руководитель департамента эквайринга Алексей Киричек, который цитируется в пресс-релизе банка. По его словам, несколько клиентов ВТБ обратились в банк с описанием подобных ситуаций. Злоумышленники направляли им сообщение с требованием оплатить возникшие долги по ЖКХ и ссылкой для проведения транзакции. Сумма не была фиксированной и варьировалась в среднем от 10 до 20 тысяч рублей. В случае, если клиент игнорировал сообщения, мошенники звонили ему, якобы от управляющей компании, для проверки совершенных ранее в этом году платежей, убеждая в наличии "долга по квартплате". Выяснив способ оплаты и реквизиты карты, по которой проходил платеж, лжесотрудники предлагали совершить "тестовую транзакцию для проверки" и сообщить им код из направленного СМС. "Если клиенты вводят реквизиты своих карт по направленным фейковым ссылкам, то становятся жертвами мошенников. То же самое происходит при передаче своих данных во время телефонных звонков лжесотрудников управляющих компаний. Важно помнить, что информация о задолженности по ЖКХ всегда доступна гражданам в личном кабинете на сайте поставщиков коммунальных услуг. В крайнем случае, вы можете проверить корректность полученных сведений, перезвонив по номеру своего ТСЖ или ДУК. Нужно также учитывать, что, как правило, подобный перерасчет происходит по итогам всего календарного года, т.е. не ранее января", - добавляет Алексей Киричек. ВТБ обращает внимание граждан и управляющих компаний на подобные случаи и просит не поддаваться на уловки мошенников - вся информация о банковских картах и счетах является конфиденциальной и не может передаваться третьим лицам.
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Istina 04.12.2020
Мошенники не самостоятельны. Действуют в условиях предложений. Если рынок ЖКХ с платными услугами и 3-ми лицами в цепочке платежей и исполнения ЖКУ, им создает условия, организует и предлагает действовать, то мошенники просто берут и действуют. Рынок ЖКХ, со всеми организациями и их руководителями, действующими на этом рынке, сливает персональные данные граждан. Самый простой пример - списки на дверях подъездов МКД, откровенные действия, а есть еще те, о которых граждане даже не подозревают до наступления момента.
Istina 04.12.2020
Незаконную деятельность организаций, управляющих МКД, никто не пресекает. Уловки мошенников обращены на граждан, информация о гражданах у руководителей организаций, управляющих МКД, у многочисленных организаций типа "Жилищник", созданных исполнительной властью, и действующей в ее пользу. Систему взаимодействия организаций, управляющих МКД, "Жилищников" и власти необходимо полностью изменить, если органы власти заинтересованы в авторитете своем.
Istina 04.12.2020
В жилищном законодательстве отсутствует термин "Управляющая компания". Есть "Управляющая организация", УО, во - первых. Организации, управляющие МКД, не делают перерасчет как требует законодательство, расчетный документ не содержит даже графы этой тематики, во-вторых. Министерство строительства и ЖКХ РФ не обязывает организации, управляющие МКД, следовать требованиям №354-ПП, в том числе обязательных требований к расчетным документам, в - третьих. Минстрой РФ не имеет стандарта расчетного документа, а только рекомендации, которые игнорируются организациями, управляющими МКД, в - четвертых. Организации, управляющие МКД, системно нарушают №152-ФЗ, деятельность по управлению МКД не контролируется и надзирается органами власти, в- пятых.
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