Половина третьего антикризисного трансферта ушла в шесть регионов

4 декабря. FINMARKET.RU - Шесть регионов получили более 50% от общей суммы третьего транша антикризисной поддержки из центра. Это следует из материалов к заседанию трехсторонней группы по межбюджетным отношениям, с которыми ознакомились "Известия"

Еще в апреле президент поручил направить субъектам на борьбу с последствиями пандемии, а также на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов 200 млрд рублей из резервного фонда. Затем было одобрено выделение еще 100 млрд. Суммы направлялись регионам тремя траншами, последний из которых — в размере 80 млрд рублей — правительство перечислило в конце ноября. Сообщалось, что средства направят 39 субъектам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета. Впрочем, ранеетоже предназначалась не всем: первый перевод достался 56 регионам, а второй — 69.

Новый транш позволит выполнить все социальные обязательства перед жителями и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с эпидемией коронавируса, выражал надежду премьер-министр Михаил Мишустин. Однако значительную часть средств — 51%, или 40,7 млрд рублей, — получили лишь шесть субъектов РФ. Наибольшие суммы федеральный центр перечислил в Московскую область (13,4 млрд), Татарстан (8,7 млрд), Кемеровскую область (5 млрд), Башкортостан (4,9 млрд), Коми (4,7 млрд), а также в Пермский край (4 млрд). Чуть меньше направили Оренбургской и Архангельской областям (3,1 и 2,8 млрд соответственно), Краснодарскому краю и Челябинской области (по 2,6 млрд), а также Иркутской области (2,5 млрд).

Самые скромные переводы были сделаны в пользу Еврейской автономной области (21 млн рублей), Ярославской и Костромской областей (16 и 14 млн соответственно). Замыкает список получателей поддержки Забайкальский край — ему федеральные власти отвели лишь 6,9 млн рублей.

Среди тех, кому не было оказано никакой финансовой поддержки в рамках третьего транша, оказались всеСеверо-Кавказского федерального округа, Москва и Санкт-Петербург, Крым и Севастополь, Магаданская и Сахалинская области и другие.

Как сообщили "Известиям" в Минфине, средства распределялись по единой методике, которая обсуждалась с регионами и была одобрена консультативной комиссией Госсовета и правительственной комиссией по региональному развитию. Поддержка осуществлялась исходя из фактического снижения поступления налоговых и неналоговых доходов на 1 ноября.