Правительство упрощает списание льготных кредитов под 2%

4 декабря. FINMARKET.RU - Правительстворасширило возможности бизнеса списать льготные кредиты под 2%, которые выдавались в июне-октябре для поддержки занятости, пишет "Российская газета".

По программе ФОТ 2.0 заключено свыше 220 тысяч кредитных соглашений на 400 млрд рублей, это помогло защитить свыше 5 млн рабочих мест. Кредиты вместе с процентами будут списаны за счет бюджета при условии, что к 1 апреля заемщики сохранят 90% числа работников (при сохранении от 80 до 90% штата бюджет покроет половину долга). "В последнее время поступало много вопросов, в том числе по порядку списания, - сказал министр экономического развития Максим Решетников на специальном "круглом столе". - Мы собрали все замечания, отработали их и подготовили соответствующий проект постановления... Все потенциальные разногласия трактуются в пользу бизнеса".

Решена проблема заемщиков, заявившихся на старте программы, до 25 июня: ковенанта по числу занятых для них, как и для остальных, будет учитываться по данным за май, а не за апрель - за месяц режима самоизоляции многие компании успели провести основательные сокращения. В сентябре уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предупредил, что они в итоге могут столкнуться с неприятным сюрпризом.

"Предприниматели, обратившиеся в банки в первые две недели июня, вынуждены были представлять "невыгодные" для себя данные о численности работников - за апрель, а не за май, - поясняет Борис Титов. - В итоге они рисковали не выполнить условия льготного кредитования". Теперь те заемщики, у которых численность работников в мае по сравнению с апрелем упала более чем на 20%, смогут остаться в программе.

Как указывает "РГ", участники льготной программы должны были 30 ноября показать, что численность сотрудников в их компаниях снизилась не более чем на 20%. При этом условии они переходят на период наблюдения и получают возможность полного списания долга. В Сбербанке, который заключил по программе свыше 150 тыс. договоров на 240 млрд рублей, ее условия выполнили 98% клиентов из крупного и среднего бизнеса и 96% - из малого и микробизнеса. "Эти цифры лучше наших ожиданий, - отметил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. - Мы прогнозировали, что они составят 85% в малом и микросегменте и 95% - в крупном и среднем". В ВТБ (21 тыс. соглашений на 80 млрд рублей) условия программы на 3 декабря выполняют более 98% клиентов, сообщил представитель банка.

У тех заемщиков, которые не соблюдают норматив по занятым, должен начаться период погашения кредита. Однако теперь у них появилась возможность до 25 декабря подать уточненную отчетность и войти в период мониторинга, отметила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Решение о списании кредита будет приниматься по тем данным о штатной численности, которые будут в Пенсионном фонде на 1 апреля - то есть фактически по февральским данным.