Россия планирует выйти в лидеры по производству редких металлов

4 декабря. FINMARKET.RU -, потерявшая лидирующие позиции на рынке редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) вместе с развалом СССР, пытается вернуться в число крупнейших мировых производителей. Стоимость программы развития добычи в РФ редких и редкоземельных металлов до 2024 года, подготовленная Минпромторгом совместно с "Росатомом". оценивается в 284,6 млрд руб., из них 62,67 млрд руб. должно выделить государство, 222 млрд руб.- другие инвесторы, пишет "Коммерсант" . В частности, "Росатом" вложит 17,7 млрд руб., еще 144,6 млрд руб.- партнеры госкорпорации. Еще 59,7 млрд руб. квалифицированы как "дефицит средств". При этом в бюджете на 2021-2023 годы заложены лишь 1,93 млрд руб., которые выделяются на субсидирование ставок по кредитам. В денежном выражении потенциал рынка РФ оценивается в 56,9 млрд руб. в 2024 году, 264 млрд руб.- к 2030 году.

предполагает, что к 2024 году выпуск РМ и РЗМ должен вырасти до почти 20 тыс. тонн, к 2030 году - превысить 70 тыс. Реализация планов может сделать Россию крупнейшим в мире экспортером РМ и РЗМ.

"Росатом" в рамках освоения РМ и РЗМ намерен диверсифицировать бизнес урановых холдингов - "Атомредметзолота" (АРМЗ) и Uranium One Group (U1G). На фоне роста спроса на литий и кобальт, используемых в производстве аккумуляторов, АРМЗ может реанимировать проект по добыче и переработке лития на базе Завитинского месторождения в Сибири (запуск планируется на май 2026 года). Компания уже производит коллективный концентрат РЗМ и оксид скандия из урановых растворов на месторождении Далур в Курганской области и до конца 2021 года за счет повышения глубины переработки сырья хочет выйти на выпуск оксида скандия чистотой 99,9% в объеме 2 тонн в год, алюмо-скандиевой лигатуры - 2 тонн в год.

U1G планирует развивать литиевые проекты за рубежом, выкупив доли в компаниях - владельцах прав на недропользование в Аргентине и Чили с запуском в августе 2027 и 2029 годах соответственно. Также компания планирует создать комплекс по производству кобальта в Конго, добывая к концу 2027 года 3,5 тыс. тонн в год. На Каракульском месторождении кобальта на Алтае U1G хочет выпускать до 1,5 тонн металла к 2027 году. До октября 2022 года компания планирует запустить завод по выпуску сорбента (речь идет о сорбционном извлечении РЗМ через обработку кислотой) в Забайкалье, инвестиции оцениваются в 2,2 млрд руб. до 2024 года.

Другая структура "Росатома", ТВЭЛ, может заняться расширением мощностей по выпуску гидроксида лития до 10 тыс. тонн в год и производством металлического лития в объеме до 1 тыс. тонн в год к концу 2027 года на базе Ангарского электролизного химического комбината и Новосибирского завода химконцентратов.

Собеседники "Коммерсанта", знакомые с планами госкорпорации, называют программу "слишком оптимистичной".