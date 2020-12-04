Товары повседневного спроса подорожали за год на 14%

4 декабря. FINMARKET.RU - За год, с октября 2019 по октябрь 2020 года,на основные потребительскиевыросли на 14%. В сентябре этот показатель был аналогичным. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир", с которыми ознакомились "Известия" . По оценкам компании, с января 2019 года стоимость товаров в магазинах изменилась чуть больше - на 18%.

В течение года цены в магазинах менялись скачкообразно, реагируя с небольшой задержкой на изменения курсов валют, а также новшеств в налоговом законодательстве (например, повышение НДС до 20%, которое влияло на стоимость товаров в течение всего 2019 года). При этом производители и ритейлеры меняли стоимость товаров практически одновременно, подчеркнули в "Ромире".

Компания разработала методику расчета статистического индекса дефлятора, который отражает реальные изменения общего уровня цен на потребительские товары. За основу для исследования аналитики взяли данные о совершенных покупках 15 тыс. домохозяйств (40 тыс. россиян) в 220 городах страны с населением от 10 тыс. человек. Все участники этой программы сканировали QR-коды чеков. Далее компания отобрала 200 наименований социально значимой продукции.

В перечень товаров "Ромира" вошли самые популярные у потребителей наименования: мясо и рыба, сыр, молоко, вареная колбаса, яйца, сосиски, помидоры, сливочное масло, овощи и фрукты, сметана, творог, печенье, хлеб, бананы и другое. Из непродуктовых товаров компания учитывала разные виды одежды, включая верхнюю, а также обувь, детские товары, туалетную бумагу, лекарства, бытовую химию и средства личной гигиены.

По данным Росстата, в октябре годовая инфляция на продукты питания выросла до 4,83%, напомнила "Известиям" замглавы ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова. "Разница между официальными данными и фактурой "Ромира" более чем трехкратная. Результаты исследования холдинга выглядят достаточно обоснованными, при этом они не противоречат ни Росстату, ни другим альтернативным оценкам инфляции потребительских цен, - сказала эксперт. - Не секрет, что наблюдаемая населением инфляция, как правило, в два-три раза выше официальных данных".