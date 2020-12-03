Владельцы АЗС просят разрешить работу кафе в ночное время

3 декабря. FINMARKET.RU - Российский топливный союз (РТС) обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разрешить работатьна АЗС в ночное время, пишет "Коммерсант" . Согласно указу мэра от 10 ноября, заведения общественного питания приостанавливают работу с 23:00 до 6:00 за исключением обслуживания навынос.

В письме глава РТС Евгений Аркуша ссылается на разъяснения Роспотребнадзора от 27 октября, согласно которому "АЗС не является местом массового пребывания людей, так как в здании не находится одновременно более 50 человек". Запрет на предоставление услуг общественного питания в ночное время на заправках является "избыточным", считает он, уточняя, что "на АЗС не проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия".

Евгений Аркуша рассказал "Коммерсанту", что аналогичные обращения были направлены властям 20 регионов, среди которых ЯНАО, Адыгея, Хакасия, Новосибирская, Курганская, Рязанская области, Пермский край, Республика Алтай. По его словам, некоторые регионы уже разрешили работу кафе на АЗС ночью. По оценке господина Аркуши, в Москве ограничения снижают выручку заправок от услуг общественного питания на 10-15% и касаются как минимум 300 АЗС в столице, которые входят в Московскую топливную ассоциацию.

"Итогов рассмотрения обращения мы не знаем, но инициативу поддержал департамент ЖКХ города Москвы",- отметил глава РТС.

В пресс-службе сети АЗС "Газпром нефти" заявили "Коммерсанту", что кафе на заправках компании работают "в соответствии с действующими нормативными актами". Персонал станций работает в масках и перчатках, регулярно проводятся дезинфекция и уборка помещений, для клиентов на АЗС представлен антисептик, а также доступна онлайн-оплата топлива с помощью мобильного приложения сети "Газпром нефти", которое позволяет осуществлять бесконтактную заправку, пояснили в компании.

Юристы считают инициативу РТС разумной, особенно с учетом важности ночных кафе на магистральных трассах, но не верят, что ее поддержат.