Система быстрых платежей заняла треть рынка переводов

3 декабря. FINMARKET.RU - Доля переводов через систему быстрых платежей (СБП) в среднем по банкам достигла трети от всех перечислений между физлицами, подсчитали для "Известий" крупнейшие участники сервиса ЦБ.

С момента запускав конце января 2019 года в системе было совершено свыше 87 млн переводов между физлицами более чем на 643 млрд рублей, заявили "Известиям" в ЦБ. Регулятор не ведет статистику по числу и объему всех межбанковских переводов россиян.

Треть переводов, приходящихся на СБП, - это высокий показатель, который демонстрирует удобство и востребованность сервиса, считает руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финсектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. По ее словам, рост популярности сервиса дополнительно стимулирует отмена платы за перечисления. С 1 мая 2020 г. ЦБ распорядился установить нулевой тариф замежду физлицами через СБП до 100 тыс. рублей в месяц.

Уровень перечислений через СБП в 30% - неплохой показатель с учетом того, что система работает меньше двух лет, согласен сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. Однако, по его ожиданиям, в ближайшем будущем вряд ли будет взрывной рост переводов с помощью этого инструмента: операции между физлицами с использованием сервиса могут догнать по объему обычные переводы по номеру карты в течение двух-трех лет.

По мнению Спиридонова, развитие СБП затормаживает низкая информированность клиентов о системе. н добавил, что сами банки не очень охотно присоединяются к сервису, поскольку для них это менее выгодно с точки зрения коммерческих условий (по сравнению с эквайрингом). Вдобавок к этому поддержка СБП для банка требует значительных доработок системы и серьезных ресурсов, отметил эксперт.

По данным Национальной системы платежных карт, которая выступает клиринговым центром СБП, к сервису подключилось 196 финансовых организаций.

Помимо развития переводов между физлицами банки фиксируют кратный рост платежей по QR-коду с использованием системы. По статистике ЦБ, через систему быстрых платежей прошло уже более 650 тыс. платежей на сумму, превышающую 2,8 млрд рублей.