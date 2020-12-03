Московские офисы пустеют

Порядка двух миллионов "белых воротничков" покинули свои рабочие места с октября этого года. Таково требование столичных властей в связи с ростом в городе заболеваемости коронавирусом - отправить на удаленку минимум 30 процентов сотрудников. В итоге московскиевсе больше пустеют. До лучших времен переносится и строительство запланированных новых деловых центров. Но ковид не вечен, эксперты рассказали "Российской газете" , какие изменения ждут офисы после пандемии.

Доля пустующих рабочих пространств в столице увеличилась до 11,5%, подсчитал глава департамента офисной недвижимости компании JLL Алексей Ефимов. "Спрос на офисы в пандемию мгновенно сократился, - рассказал он. - По итогам трех кварталов объем сделок аренды и купли-продажи составил 618 тыс. кв. м, при этом в третьем квартале он снизился в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом и оказался минимальным с 2007 года. По итогам 2020 года спрос впервые с 2009 года не превысит 1 миллиона квадратных метров". Цены же на аренду помещений практически остановились и в дальнейшем их роста на свободные офисы не ожидается.

Аналитик отметил, что офисные работники, по прогнозам, не вернутся на свои рабочие места и в 2021 году.

Прежде всего не дождутся компаний самые лучшие офисы в Международном деловом центре "Москва-Сити", офисы в центре у Павелецкого и Белорусского вокзалов, помещения на Ленинградском проспекте. Эти районы всегда были в лидерах по аренде предлагаемых "квадратов" - почти 1,8 млн кв. м, но к июню 2021 года там может освободиться 14-18% помещений, прогнозируют аналитики PwC и Habidatum.

В то же время в 2021 году ожидается и снижение объемов строительства новых офисов. "Это приведет к тому, что и количество предложений на офисном рынке существенно сократится, причем сразу на три-четыре года вперед. В 2021-2023 годах мы увидим небольшое число ввода квадратных метров, так как рынок не успеет восстановиться", - оценивает ситуацию Ефимов.

Его прогноз подтверждает антирекорд нынешнего года, в течение которого ввод новых офисных объектов составит 240-280 тыс. кв. м, что ниже предыдущего года более чем на 30 процентов.