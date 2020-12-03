Регионам могут разрешить регулировать тарифы такси

3 декабря. FINMARKET.RU - Минтранс считает возможным дать субъектам РФ право устанавливать регулируемыена поездки в, сообщил "Ведомостям" официальный представитель ведомства.

Такую норму комитет Госдумы по транспорту предложил включить в законопроект о такси. Документ был принят Госдумой в первом чтении еще в декабре 2018 г. С тех пор готовится ко второму и претерпел множество изменений. В том числе в нем появилась поправка про регулирование тарифов регионами, следует из текста документа.

Право устанавливать тарифы будет закреплено за перевозчиком, говорится в поправках.

Как пояснил "Ведомостям" председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, чей комитет работает над законопроектом, право регулировать тарифы получат только города федерального значения - это Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. "Если, например, в городе остановилось метро, то власти могут принять решение, что поездка на такси будет стоить не 30 руб. за 1 км, а 10 руб. Появление такой нормы не означает, что это право должно быть реализовано регионами автоматически и сразу после принятия закона", - говорит Москвичев. Но в тексте самого законопроекта эти исключительные случаи не определены. Минтранс еще должен будет разработать методику, по которой будет устанавливаться минимальный уровень тарифа, добавляет депутат.

Против регулирования тарифов выступает Федеральная антимонопольная служба. Как считает начальник управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елена Заева, для растущего и находящегося в состоянии конкуренции рынка такси, на котором сейчас много участников, введение госрегулирования тарифов нецелесообразно.

Представители "Яндекс.Такси", "Ситимобила", "Везет", "Максима" и Gett сообщили "Ведомостям", что они против регулирования тарифов. Главный аргумент - сфера таксомоторных перевозок является коммерческой, тарифы государством не субсидируются, поэтому не должны и регулироваться.