Растет спрос на тестирование устойчивости IT-систем

За последние месяцы существенно вырос спрос на"белых хакеров", или пентестеров, тестирующих устойчивость к взлому IT-систем заказчика: с июня по ноябрь 2020 года на hh.ru, работающие в сфере информационной безопасности, разместили 396 таких вакансий, пишет "Коммерсант" со ссылкой на подсчеты аналитиков HeadHunter. Это на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост спроса на такие услуги подтверждают и в самих компаниях. По словам директора по консалтингу Positive Technologies Юлии Вороновой, если в 2019 году объем рынка услуг непрерывного анализа защищенности бизнеса составлял около 1 млрд руб., то по итогам 2020 года ожидается рост до 1,5 млрд руб. В январе-декабре интерес к услугам технического аудита информационных систем вырос в полтора раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, соглашаются в Group-IB. В Solar JSOC "Ростелекома" фиксируют более чем трехкратный рост спроса на услуги "белых хакеров".

Услугами "белых хакеров", по словам экспертов, чаще всего интересуются крупные банки, IT-компании и промышленные предприятия. Возросший интерес к тестированию устойчивости IT-систем связан с ростом числа профессиональных хакерских атак. На спрос повлиял и переход бизнеса на удаленную работу из-за пандемии.

Заказчиков услуг "белых хакеров" при этом интересуют все более сложные способы проверить информационную безопасность своих систем. "Крупные компании стали чаще заказывать новые сложные процедуры - например,в формате киберучений",- рассказал руководитель отдела анализа защищенности Solar JSOC "Ростелекома" Александр Колесов.