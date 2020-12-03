В 2021 году новое жилье в России может подорожать на 12%

3 декабря. FINMARKET.RU - В 2020 году в России заметно вырос интерес покупателей к жилой недвижимости. На спрос повлияло сразу несколько факторов: льготная ипотека на первичноепод 6,5%, снижение ипотечных ставок на вторичные квартиры, уменьшение депозитных ставок и девальвация рубля, рассказал "Известиям" руководитель направления первичной недвижимости в "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев. Сейчас, по данным ЦБ, средняя ипотечная ставка в стране составляет 7,32% годовых.

Если сравнивать спрос на недвижимость осенью 2019 года с весной 2020 года, когда началась льготная ипотека, то прирост составил 149%, отметила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Это привело к тому, что средняя цена 1 кв. м в новостройках в крупных городах в ноябре 2020-го выросла на 17,1% по сравнению с январем и на 18,6% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го, сообщил Алексеев. Сейчас средняя стоимость "квадрата" составляет 98,7 тыс. рублей, добавил он.

На вторичном рынке наблюдались схожие тенденции. Средняя цена 1 кв. м в ноябре этого года достигла 58,2 тыс. рублей. Это на 7,7% выше аналогичных прошлогодних показателей и на 7,2% - средних цен в начале года, рассказал Алексеев.

Динамика цен во вторичном сегменте была неоднородной в разных субъектах, добавила управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. В регионах с развитым рынком, таких как Москва, Петербург, Московская и Ленинградская области, вторичное жилье подорожало почти так же, как первичное - до 15%. В других субъектахувеличились меньше - до 5%, сказала она.

В 2021 году тренд повышения стоимости жилья сохранится, считает руководитель аналитического центра "Циан" Алексей Попов. Но высока вероятность, что цены будут увеличиваться медленнее, чем в 2020-м. По итогам 2021 года рост стоимости "квадрата" на первичном рынке может составить 6-8%, спрогнозировал аналитик.

"Интенсивный рост цен продолжится в первой половине 2021 года. Но во второй половине, вероятно, уменьшится, поскольку ослабнет спрос. Средние цены на новостройки в следующем году могут вырасти на 10-12%", - отметила Литинецкая.

Средняя стоимость вторичного жилья в России в 2021 году может вырасти на 1-1,5 п.п. выше инфляции, то есть до 5%, спрогнозировал Попов.

Увеличению цен на первичное жилье как в Москве, так и в России в целом также способствует рост себестоимости строительства.