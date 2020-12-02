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02 декабря 2020 года 10:55
Перекрестное субсидирование в энергетике может усилиться
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Сергей Фадеичев/ТАСС
2 декабря. FINMARKET.RU - Перекрестное субсидирование в российской энергетике, с которым много лет пытаются бороться участники рынка, может, наоборот, усилиться, пишет "Коммерсант". "Атомэнергосбыт" (подконтролен "Росатому") хочет переложить основную часть надбавки гарантирующих поставщиков, которую оплачивает население и малый и средний бизнес, на всех потребителей энергорынка — клиентов других энергосбытовых компаний и промышленность, закупающую электроэнергию самостоятельно. Для этого предлагается создать новую надбавку для промышленности, чтобы "распределить социальную нагрузку и расходы на установку умных счетчиков". По оценкам аналитиков, платеж энергорынка может вырасти на 120 млрд руб. в год, конечная цена на электроэнергию — на 2%. Регуляторы и сбытовые компании считают инициативу спорной. На энергорынок предлагается переложить до 70% надбавки ГП, пояснил “Ъ”гендиректор компании Петр Конюшенко, но точный объем будет зависеть от структуры регионального баланса, объема потребления населением в регионах.
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Ключевые слова: РФ, энергетика, субсиджирование
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