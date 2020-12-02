Перекрестное субсидирование в энергетике может усилиться

2 декабря. FINMARKET.RU - Перекрестное субсидирование в российской энергетике, с которым много лет пытаются бороться участники рынка, может, наоборот, усилиться, пишет "Коммерсант". "Атомэнергосбыт" (подконтролен "Росатому") хочет переложить основную часть надбавки гарантирующих поставщиков, которую оплачивает население и малый и средний бизнес, на всех потребителей энергорынка — клиентов других энергосбытовых компаний и промышленность, закупающую электроэнергию самостоятельно. Для этого предлагается создать новую надбавку для промышленности, чтобы "распределить социальную нагрузку и расходы на установку умных счетчиков". По оценкам аналитиков, платеж энергорынка может вырасти на 120 млрд руб. в год, конечная цена на электроэнергию — на 2%. Регуляторы и сбытовые компании считают инициативу спорной.

На энергорынок предлагается переложить до 70% надбавки ГП, пояснил “Ъ”гендиректор компании Петр Конюшенко, но точный объем будет зависеть от структуры регионального баланса, объема потребления населением в регионах.