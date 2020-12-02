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02 декабря 2020 года 10:50

Турбизнес просит продлить выплату субсидий на зарплаты для МСП

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Артем Геодакян/ТАСС
Артем Геодакян/ТАСС
2 декабря. FINMARKET.RU - Отраслевые объединения в сфере туризма попросили продлить до 30 апреля 2021 года выплату субсидий на зарплаты для предприятий малого и среднего бизнеса. Они направили письмо в адрес председателя правительства Михаила Мишустина, сообщает "Российская газета".

"Просим Вас рассмотреть вопрос о продлении выплат субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на прежних условиях, а именно получение прямой безвозмездной финансовой помощи со стороны государства в размере 1 МРОТ на одного сотрудника на период до 30 апреля 2021 года", - говорится в письме.

Как пояснили в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства (ОСИГ), в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки российский турбизнес остается под серьезным давлением. А благодаря субсидиям, отмечают авторы письма, "сотни туристических предприятий продолжили свою деятельность в этот тяжелый период, сохранили численный состав компаний с полноценными выплатами заработной платы".

Письмо также направлено министру экономического развития Максиму Решетникову и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  турбизнес,  зарплаты,  субсидии

 
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