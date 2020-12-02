Турбизнес просит продлить выплату субсидий на зарплаты для МСП

2 декабря. FINMARKET.RU - Отраслевые объединения в сфере туризма попросили продлить до 30 апреля 2021 года выплату субсидий надля предприятий малого и среднего бизнеса. Они направили письмо в адрес председателя правительства Михаила Мишустина, сообщает "Российская газета"

"Просим Вас рассмотреть вопрос о продлении выплат субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на прежних условиях, а именно получение прямой безвозмездной финансовой помощи со стороны государства в размере 1 МРОТ на одного сотрудника на период до 30 апреля 2021 года", - говорится в письме.

Как пояснили в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства (ОСИГ), в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки российскийостается под серьезным давлением. А благодаря субсидиям, отмечают авторы письма, "сотни туристических предприятий продолжили свою деятельность в этот тяжелый период, сохранили численный состав компаний с полноценными выплатами заработной платы".

Письмо также направлено министру экономического развития Максиму Решетникову и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой.