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02 декабря 2020 года 10:50
Турбизнес просит продлить выплату субсидий на зарплаты для МСП
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Артем Геодакян/ТАСС
2 декабря. FINMARKET.RU - Отраслевые объединения в сфере туризма попросили продлить до 30 апреля 2021 года выплату субсидий на зарплаты для предприятий малого и среднего бизнеса. Они направили письмо в адрес председателя правительства Михаила Мишустина, сообщает "Российская газета". "Просим Вас рассмотреть вопрос о продлении выплат субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на прежних условиях, а именно получение прямой безвозмездной финансовой помощи со стороны государства в размере 1 МРОТ на одного сотрудника на период до 30 апреля 2021 года", - говорится в письме. Как пояснили в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства (ОСИГ), в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки российский турбизнес остается под серьезным давлением. А благодаря субсидиям, отмечают авторы письма, "сотни туристических предприятий продолжили свою деятельность в этот тяжелый период, сохранили численный состав компаний с полноценными выплатами заработной платы". Письмо также направлено министру экономического развития Максиму Решетникову и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой.
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