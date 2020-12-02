Сменить мобильного оператора можно будет за два часа

2 декабря. FINMARKET.RU - Сменить сотового оператора с сохранением телефонного номера можно будет за два часа - поменятьперехода от одного оператора к другому предлагает минцифры, пишет "Российская газета".

Сейчас перенос номера занимает 8 дней для физлиц и 29 дней для юрлиц. Если предлагаемые минцифрой изменения вступят в силу, то время переноса сократится до 2 и 3 часов соответственно. По желанию абонента время переноса номера может быть отложено на более поздний срок.

В "ВымпелКоме" (бренд "Билайн") и МТС считают, что документ требует дополнительного обсуждения и проработки. По мнению оператора Tele2, на данном этапе развития сетей связи и оборудования сокращение процедуры до нескольких часов технически неосуществимо. Более реалистичным представляется сокращение сроков перехода до шести дней.

Сама процедура смены оператора проста - абонент заключает договор с новым оператором, и через 8 дней номер официально начинает обслуживаться у него, указывает "РГ". По правилам операторы проверяют данные о месте жительства и месте нахождения абонента. Часто при заполнении договора допускаются ошибки, что служит в дальнейшем причиной отказа в переносе номеров. В обновленных правилах минцифры предлагает отказаться от проверки адресных данных, так как для идентификации гражданина достаточно ФИО, даты рождения и паспортных данных.