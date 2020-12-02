Среагировали разнонаправленно - опросы предприятий

2 декабря. FINMARKET.RU - Ноябрьскиепромышленности Markit и Института Гайдара зафиксировали разброс оценок предприятиями выпуска и спроса и, как следствие, планов по инвестициям и найму сотрудников. Неоднородные данные обусловлены неопределенностью в оценках последствий второй волны коронавируса — а вместе с тем могут говорить о незавершенной адаптации предприятий и разнонаправленной реакции на краткосрочные и долгосрочные пишет "Коммерсантъ".

Индекс PMI обрабатывающих отраслей агентства Markit сократился в ноябре до 46,3 пункта с 46,9 пункта в октябре. А по оценкам ТЭП, после выхода на предкризисный уровень в июле и паузы в августе—октябре темпы прироста продаж в ноябре выросли на 9 п. п.— а прогнозы спроса выросли на 12 пунктов, достигнув максимума с 2013 года.

Впрочем, пишет "Ъ", оценки инвестактивности вряд ли стоит воспринимать слишком позитивно.