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02 декабря 2020 года 10:07
Среагировали разнонаправленно - опросы предприятий
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Антон Новодережкин/ТАСС
2 декабря. FINMARKET.RU - Ноябрьские опросы промышленности Markit и Института Гайдара зафиксировали разброс оценок предприятиями выпуска и спроса и, как следствие, планов по инвестициям и найму сотрудников. Неоднородные данные обусловлены неопределенностью в оценках последствий второй волны коронавируса — а вместе с тем могут говорить о незавершенной адаптации предприятий и разнонаправленной реакции на краткосрочные и долгосрочные ожидания, пишет "Коммерсантъ". Индекс PMI обрабатывающих отраслей агентства Markit сократился в ноябре до 46,3 пункта с 46,9 пункта в октябре. А по оценкам ТЭП, после выхода на предкризисный уровень в июле и паузы в августе—октябре темпы прироста продаж в ноябре выросли на 9 п. п.— а прогнозы спроса выросли на 12 пунктов, достигнув максимума с 2013 года. Впрочем, пишет "Ъ", оценки инвестактивности вряд ли стоит воспринимать слишком позитивно.
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Ключевые слова: РФ, промышленность, ожидания, опросы
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