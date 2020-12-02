Фактор влияния накопленного снижения ключевой ставки остается в силе - ЦБ

2 декабря. FINMARKET.RU - Совет директоров Банка России на декабрьском заседании по ключевой ставке традиционно рассмотрит всю совокупность данных, а также учтет фактор влияния уже произошедшего значительного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) и эффекты переноса ослабления рубля в цены, сообщил зампредАлексей Заботкин в интервью "Известиям".

"Нужно учитывать, что суммарно с середины прошлого года ключеваяснизилась на 3,5 процентного пункта. Это очень существенное изменение денежно-кредитных условий, и нам требуется время, чтобы оценить влияние уже принятых решений и на экономику, и на инфляцию, и на сберегательное поведение населения. Этот фактор будет продолжать приниматься во внимание и на декабрьском заседании, но, как всегда, мы будем рассматривать всю совокупность данных и того, как они влияют на прогноз", - сказал Заботкин.

ЦБ ожидает, что в 2021 году будут превалировать дезинфляционные факторы. Вероятность этого повышает ухудшение эпидемиологической обстановки и некоторое замедление темпов восстановления экономики в четвертом квартале 2020 года и в первом квартале 2021 года.

"Совет директоров продолжает видеть пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. В то же время краткосрочно мы видим, что пока текущие темпы роста цен остаются вблизи нашей цели по инфляции - 4%. Мы видим, что ослабление обменного курса повлияло на текущую динамику цен. Это мы тоже будем принимать во внимание, безусловно", - добавил зампред ЦБ.

Ослабление рубля, если он останется примерно на текущих уровнях, по итогам 2020 года добавит в инфляцию примерно 1 процентный пункт (п.п.), отметил Заботкин.

Очередное заседание совета директоров Банка России по ДКП запланировано на 18 декабря. Последний раз ЦБ снижал ключевую ставку в июле - на 25 б.п., до 4,25% годовых, в сентябре и октябре регулятор взял паузу, оставив ставку на этом уровне.

Руководство Банка России последнее время несколько раз повторяло сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики: пространство для снижения ставки есть, но надо оценить, когда и насколько его использовать.

Годовая инфляция в России, исходя из среднесуточных данных Росстата, на 23 ноября ускорилась до 4,3% с 4,2% на 16 ноября, 4,1% на 9 ноября и 4,0% на конец октября. Индекс уже превысил верхнюю планку прогноза ЦБ по инфляции на 2020 год (3,9-4,2%).