Конфискат поставят на учет

2 декабря. FINMARKET.RU - Министерство финансов приступило к созданию государственной информационной системы (ГИС) учета конфискованного имущества. "Сейчасуказанного имущества осуществляют уполномоченные ведомства через собственные системы", - пояснили "Ведомостям" в пресс-службе министерства. Там отметили, что цель создания ГИС - обеспечение принципов прозрачности и прослеживаемости каждого этапа работы с имуществом от момента его изъятия до фактического распоряжения. "Это обеспечит контроль за такой деятельностью со стороны контролирующих и надзорных органов, а также сделает работу с имуществом открытой и доступной",- сказали в пресс-службе Минфина.

Два года назад Счетная палата раскритиковала работу Росимущества с конфискатом. Аудиторы отмечали, что зачастую расходы на хранение такого имущества превышают доходы от его продажи. Вызывала сомнение оценочная стоимость изъятого, а Росимущество не обладало достоверной информацией о его характеристиках. После этого президент поручил правительству создать систему учета конфискованного имущества.

Как отмечают эксперты, отсутствие единой информсистемы открывает возможности для злоупотреблений. Если ГИС будет должным образом интегрирована в систему публичных торгов, тогда она принесет максимальную пользу. Особенно, если информация о конфискате будет публичной.