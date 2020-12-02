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02 декабря 2020 года 09:45

Конфискат поставят на учет

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Владимир Саяпин/ТАСС
Владимир Саяпин/ТАСС
2 декабря. FINMARKET.RU - Министерство финансов приступило к созданию государственной информационной системы (ГИС) учета конфискованного имущества. "Сейчас учет указанного имущества осуществляют уполномоченные ведомства через собственные системы", - пояснили "Ведомостям" в пресс-службе министерства. Там отметили, что цель создания ГИС - обеспечение принципов прозрачности и прослеживаемости каждого этапа работы с имуществом от момента его изъятия до фактического распоряжения. "Это обеспечит контроль за такой деятельностью со стороны контролирующих и надзорных органов, а также сделает работу с имуществом открытой и доступной",- сказали в пресс-службе Минфина.

Два года назад Счетная палата раскритиковала работу Росимущества с конфискатом. Аудиторы отмечали, что зачастую расходы на хранение такого имущества превышают доходы от его продажи. Вызывала сомнение оценочная стоимость изъятого, а Росимущество не обладало достоверной информацией о его характеристиках. После этого президент поручил правительству создать систему учета конфискованного имущества.

Как отмечают эксперты, отсутствие единой информсистемы открывает возможности для злоупотреблений. Если ГИС будет должным образом интегрирована в систему публичных торгов, тогда она принесет максимальную пользу. Особенно, если информация о конфискате будет публичной.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  конфискат,  учет

 
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