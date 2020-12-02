Россияне массово отказываются от наличных

2 декабря. FINMARKET.RU - Более половины жителей России отказались от использования наличных денег при расчетах. Аналитики констатировали: страна — в пятерке лидеров по темпам роста безналичных платежей в мире. От купюр россиян отучил и коронавирус, пишут "Известия", выяснившие, почему для наличных уже нет места в кошельке и готовы ли россияне полностью избавиться от бумажных денег.

По данным, во 2-м квартале доля безналичных платежей подскочила до 69%. Такого уровня ждали только к концу 2020 года. Рост доли безнала фиксируют и в Сбербанке — безналичных клиентов уже почти 40%. А согласно исследованию "СберИндекса" и "Платформы ОФД", по итогам 3-го квартала отметку в 60% доля безнала превысила сразу в семи регионах — это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.

Отказ от наличных — общемировой тренд, пишут "Известия". По оценкам Банка международных расчетов (БМР), доля наличных платежей во всем мире упала на 10–12%. А за время пандемии использование бумажных денег в мире снизилось на 48%.

Однако главным фактором изменения пользовательских привычек аналитики называют не столько опасность заражения вирусом, сколько развитие служб доставки, интернет-сервисов и онлайн-развлечений во время весеннего локдауна.

"Существенная часть населения обратила внимание на сервисы доставки продуктов на дом, онлайн-кинотеатры, возможность доставки еды из ресторанов. Рост процентного соотношения безналичных операций также связан с ограничениями в работе кафе и баров, в которые люди часто приходят с наличными", — отмечает Александр Дужников, со-основатель ГК A3F Group, на которого ссылаются "Известия".

Кроме того, Россия — в лидерах по массовому распространению онлайн-банкинга и развитию эквайринга. Еще один фактор — развитие высокотехнологичного сектора. По мнению Андрея Плотникова, председателя совета директоров инвестиционной компании Custodian, такие компании, как "Яндекс", Ozon, Mail.ru, Wildberries, Delivery Сlub, станут основными драйверами при переходе на безналичный расчет.

Эксперты указывают и на другой аспект лидерства России по числу платежных операций с помощью банковских карт, интегрированных в мобильные устройства. Оказывается, российские потребители лучше воспринимают новые технологии, молодежь смогла "перепрыгнуть" сразу через несколько этапов.

Наконец, в максимальном переводе средств в онлайн заинтересовано государство: это упрощает контроль за движением денег, увеличивает безопасность трансакций и способствует выводу средств из тени.