Отмена ЕНВД может создать проблемы с уплатой НДС

1 декабря. FINMARKET.RU - До окончания действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) остался месяц: еще в 2012 г. был принят федеральный закон №97, предусматривающий отмену вмененки с 1 января 2021 г. Предприниматели, которые до 31 декабря 2020 г. не выберут другой специальный налоговый режим, соответствующий сфере деятельности, размерам и оборотам компании (УСН, ЕХСН, патентную систему или так называемый налог на самозанятых), в будущем году будут автоматически переведены на обычную систему налогообложения (ОСНО).

Однако, пишут "Ведомости" , в этом году стали ходить разговоры, что ЕНВД из-за сложной экономической ситуации продлят, так как этот налоговый режим помогает бизнесу держаться на плаву, ведь, сколько бы российский предприниматель ни заработал, он платит от 7,5% до 15% вмененного дохода (ставку устанавливают власти регионов).

"В мае Минфин действительно рассматривал продление ЕНВД еще на год, но потом отказался от этой идеи. Однако предприниматели до сих пор ждут, что правительство передумает. В итоге на сегодняшний день только 20-30% бизнесменов выбрали новый налоговый режим. И это значит, что остальные 70% перейдут на ОСНО", - сообщил газете советник уполномоченного по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. Но сейчас, по его мнению, ждать поблажек от правительства уже не стоит.

Как выяснили эксперты, и на ОСНО есть возможность сэкономить на налогах. "Ст. 145 НКгласит, что организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от уплаты НДС, если за 3 предшествующих месяца сумма их выручки без учета налога не превысила в совокупности 2 млн руб.", - подчеркивает Свириденко. Сэкономить на этом можно немало - при обороте 2 млн в квартал сумма НДС составит сотни тысяч рублей. Но добиться льготы смогут далеко не все.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил министру финансов Антону Силуанову письмо с просьбой уточнить порядок освобождения от НДС предпринимателей, которые в 2021 г. перейдут с ЕНВД на ОСНО. В пресс-службе Минфина "Ведомостям" сообщили, что письмо бизнес-омбудсмена будет рассмотрено в установленном порядке.