Что нового готовит декабрь

1 декабря. FINMARKET.RU -, вступающие в силу в декабре, касаются срока обмена паспортов, цифровой революции в нотариате, завершения моратория на аресты имущества, пишет "Российская газета" в обзоре о новшествах, вступающих в силу с декабря.

Срок, отведенный для обмена паспортов и водительских удостоверений, которые требовалось поменять еще весной, истекает 31 декабря. Речь идет о тех документах, срок действия которых истек в период с 1 февраля до 15 июля.

Из-за пандемии и установленного режима самоизоляции, обменять эти документы было проблематично. Поэтому было принято решение продлить срок их действия. Сначала до сентября, а затем и до Нового года, чтобы не создавать ажиотажи очередей ни в ГИБДД, ни в паспортных столах. И вот 31 декабря эти документы перестают действовать. Отсрочка также касалась тех, кому в этот период исполнилось 14 лет, но паспорт так и не был получен. Им тоже остался месяц для того, чтобы его получить.

Ряд нотариальных действий станет доступен в удаленном формате с 29 декабря. Эксперты называют новации цифровой революцией в нотариате. "Без явки к нотариусу смогут совершаться те нотариальные действия, которые не требуют личного общения с гражданином, то есть установления реальной воли заявителя, - рассказал президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик. - К примеру, это осмотр интернет-сайта в рамках обеспечения доказательств, совершение исполнительных надписей, свидетельствование верности перевода документов, перевод средств на депозитный счет нотариуса и другие. Особое значение такой формат обращения к нотариусу может иметь для жителей труднодоступных и малонаселенных районов РФ".

31 декабря прекращается срок действия моратория для судебных приставов на визиты к гражданам-должникам и аресты имущества.

Мораторий был введен в связи с пандемией. Это одновременно и санитарная мера, и экономическая. В эти непростые дни любые лишние контакты не желательны, людям стоит держаться подальше друг от друга. Тем более что у многих граждан возникли и экономические трудности в связи с введенными ограничениями.

"Работа службы в условиях распространения коронавирусной инфекции была организована в непрерывном режиме с учетом требований санитарной безопасности, - подчеркнул директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. - С учетом пандемии были минимизированы выходы по адресам проживания должников-физических лиц, принудительное исполнение максимально переведено в дистанционный формат".

При этом введенный мораторий не распространялся на принадлежащие должникам транспортные средства: автомобили, мотоциклы, мопеды, квадроциклы, самоходные машины. Машины нередко арестовывают в ходе совместных рейдов приставов и ГАИ.

До 1 января 2021 года каждый работник должен определиться, как дальше ему будут вести трудовой стаж - записывать все места работы в бумажную трудовую книжку или в ее электронную версию.

Электронные трудовые дают работникам ряд преимуществ. Во-первых, это минимизация ошибок и неточностей в записях. Во-вторых, удобство получения сведений, в том числе в случаях, когда организация ликвидирована. При наличии электронной трудовой книжки, даже в случае ликвидации работодателя, работник сможет запросить в Пенсионном фонде сведения о своей трудовой деятельности и получить их.

В-третьих, электронную трудовую нельзя потерять или испортить. В-четвертых, через личный кабинет на сайте ПФР каждый сможет следить, как его работодатель уплачивает страховые взносы, из которых формируется будущая пенсия. В-пятых, удобнее получать сведения для оформления визы, загранпаспорта или кредита. Необходимые сведения можно запросить через портал госуслуг, многофункциональный центр, в ПФР или у работодателя.

С 1 декабря меняются правила конкурсного отбора и тарифов для объектов генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Теперь при конкуренции между собой объектов ВИЭ не будет учитываться технология генерации, а отбор будет происходить из расчета минимальной цены электроэнергии. Как пояснили "РГ" в Минэнерго, конкурсные отборы объектов ВИЭ на право получения механизмов господдержки станут более эффективными и привлекательными для потенциальных инвесторов. Кроме того, снимаются ранее предусматривавшиеся ограничения по временному периоду (до 2024 года) оказания мер поддержки малым объектам ВИЭ, имеющим установленную мощность до 25 МВт, сделав этот механизм постоянным.

31 декабря истекает срок, в течение которого пенсии могут выплачиваться на карты платежных систем Visa и MasterCard. С 2021 года пенсию можно будет получить только на карту "Мир". В любом случае пенсии можно будет получать и наличными через "Почту России" - на дом или самостоятельно в почтовом отделении, а также через доставочные организации. Сохранится и возможность получать пенсию на счет, к которому не привязана карта.

31 декабря истекает мораторий на начисление пеней и штрафов, отключение коммунальных услуг за просрочку оплаты или неполную оплату жилищно-коммунальных услуг. Он был введен в апреле для поддержки жителей, не умеющих платить за квартиру онлайн (преимущественно пожилых людей), а также тех, кто временно потерял доходы. После этого собираемость платежей резко упала до 81%. Осенью платежная дисциплина вернулась к 97%.

С 14 декабря вступает в силу новый порядок выдачи электронных больничных. Теперь он может быть оформлен дистанционно тем пациентам, которых врач консультирует с помощью телемедицинских технологий. При необходимости он может продлеваться бумажным больничным и наоборот - бумажный можно будет продлить электронным. Если работник числится в разных компаниях, ему выдадут единый электронный больничный, номер которого достаточно будет сообщить каждому работодателю. А 31 декабря истекает период, в течение которого выплаты по больничному за полный календарный месяц не могли быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

20 декабря Федеральная налоговая служба внесет первые данные в реестр малого и среднего бизнеса, который получает господдержку, а также получающих ее самозанятых. До этого данные о поддержке, предоставленной малому и среднему предпринимательству (МСП), никак не агрегировались. Для получения информации о предоставленной конкретному субъекту МСП поддержке нужно было обращаться к различным реестрам, размещаемым на официальных сайтах органов и организаций (оказывающих поддержку МСП), но часто эта информация не публиковалась вообще. Единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки предусматривает объединение сведений всех ранее созданных подобных реестров и открывает к ним доступ.