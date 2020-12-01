ЦБ изменит механизм лицензирования финансовых институтов

1 декабря. FINMARKET.RU - Банк России начал работу над концепцией полного изменения механизма лицензирования финансовых институтов, сообщили "Коммерсанту" источники в финансовых группах. Предполагается, что реформа коснется банков, профучастников рынка ценных бумаг, НПФ, страховых и управляющих компаний и других игроков финансового рынка. Рассматривается вопрос и получения лицензии финансового института непрофильной компанией, например, в рамках экосистемы.

Ряд компаний уже получил опросник ЦБ о том, какими они видят возможные изменения. В документе говорится, что созданы предпосылки для дальнейшего развития финтех-сферы, изменения бизнес-моделей участников рынка, создания новых и расширения уже сформированных экосистем: "В этой связи вопрос совмещения разных — финансовых (в том числе при их сочетании) и нефинансовых видов деятельности компанией (группой компаний) — становится все более актуальным".

В Банке России “Коммерсанту” сообщили, что регулятор подготовил доклад для общественных консультаций по вопросам совершенствования допуска на финансовый рынок. "Доклад будет опубликован в ближайшее время, чтобы все заинтересованные лица смогли принять участие в обсуждении",— пообещали в ЦБ.

Участники финансового рынка в целом поддерживают такой подход. Между тем не все участники рынка так оптимистично настроены. Как сообщил изданию источник на фондовом рынке, "проще и быстрее" было бы концептуально и не менять механизм лицензирования, а, например, убрать с ряда лицензий ограничения в ее исключительности для одной компании.