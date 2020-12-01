Доходы россиян выросли в 61-м регионе

1 декабря. FINMARKET.RU - В июле-сентябре 2020 года по сравнению со 2-м "карантинным" кварталом номинальныероссиян выросли в большинстве субъектов России. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишут "Известия"

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на динамику доходов россиян, сравниваемую год к году. Так, во 2-м квартале 2020-го реальные располагаемые доходы снизились на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, а в 3-м квартале их падение замедлилось до 4,8%. Номинальные поступления в годовом выражении тоже сократились, но менее драматично: в апреле-июне они просели на 5,4% относительно 2019-го, а в июле-сентябре - на 0,2%.

Однако если отвлечься от показателей 2019 года и взять "точкой отсчета" 2-й квартал 2020-го - время самых жестких эпидемических ограничений, становится очевиден позитивный тренд, отмечают аналитики FinExpertiza. Так, в июле-сентябре 2020 года по сравнению апрелем-июнем номинальные среднедушевые доходы россиян выросли более чем в двух третях российских регионов - в 61 из 85, говорится в исследовании компании. Существеннее всего они увеличились в Краснодарском крае (сразу на 51,6%, до 42,2 тыс. рублей в месяц), большой прирост показали доходы жителей Дагестана (они поднялись на 30,6%, до 29,3 тыс. рублей на человека), а на третьем месте по величине прироста оказалась Кабардино-Балкария (на 25,3%, до 22,1 тыс. рублей).

Несмотря на позитивную динамику, во всех перечисленных регионах, кроме Краснодарского края, доходы так и не смогли дотянуть до среднероссийского уровня в 35 тыс. рублей, отмечается в исследовании. Таким образом, результат был достигнут в том числе за счет низкой базы карантинного периода - после снятия большей части ограничений миллионы людей смогли вернуться на работу, а бизнес увеличил выручку.

Однако низкая база - далеко не единственная причина роста номинальных доходов в июле-сентябре. Аналитики FinExpertiza выявили прямую взаимосвязь между благосостоянием населения и количеством безработных россиян на пособии, которое во время пандемии власти увеличили до 12 130 рублей.

При этом ожидания в отношении IV квартала пока не слишком оптимистичные:вступила в новую полосу ограничительных мер, а платежеспособный спрос населения оказался подорван первой волной кризиса, отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. Скорее всего, в итоге будет зафиксирована околонулевая динамика доходов россиян, резюмировал эксперт.