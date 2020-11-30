Россияне не хотят рисковать жильем

30 ноября. FINMARKET.RU - В стране обсуждается вопрос продления в 2021 году моратория наза несвоевременную оплату коммунальных услуг населением, пишет "Независмая газета", ссылаясь в своей публикации на Минстрой. Временная отмена пени дает возможность потребителям перераспределить нагрузку на семейный бюджет.

Предположение же, что послабления могут совсем отучить россиян платить за, не подтверждается. По оперативным данным Минстроя, в третьем квартале уровень оплаты был близок к 94%, что лишь чуть хуже рекордного значения 2019 года. Люди не хотят рисковать своим, как правило, самым главным активом. Правда, оставшиеся 6% неплатежей сформировали долг более чем на 700 млрд руб., что критично для отрасли, пишет газета.

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию, вопрос продления моратория на пени сейчас вновь обсуждается как одна из вынужденных мер защиты граждан, которые по разным причинам из-за пандемии оказались неплательщиками", – сообщили "НГ"» в пресс-службе Минстроя.

В апреле правительство приняло решение о запрете начисления пеней и ограничения предоставления коммунальных услуг в случае их несвоевременной оплаты гражданами. Соответствующийсейчас действует до 1 января 2021 года, напомнили в ведомстве Ирека Файзуллина.

Минстрой, как уточнили "НГ" в пресс-службе, внимательно следит за ситуацией с оплатой поставленных жилищно-коммунальных услуг, и "пока значительного роста неплатежей по услугам ЖКХ не ожидается". "В начале пандемии действительно наблюдалось снижение платежной дисциплины. Например, в апреле, когда начался режим самоизоляции и приостанавливалась работа предприятий, уровень оплаты платежей опустился с прошлогодних 96% до 81%. Но ситуация выравнивается: во втором квартале, даже несмотря на результаты апреля, платежная дисциплина составила 94,4%. По оперативным данным, в третьем квартале достигнутый уровень оплаты также близок к этому уровню", – сообщили в ведомстве.

Как отметили в Минстрое, задолженность за жилищно-коммунальные услуги со стороны граждан сейчас даже снижается. Но все равно она остается внушительной. "По итогам полугодия долг населения по платежам за ЖКХ составил 731 млрд руб., он снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29 млрд руб.", – уточнили в пресс-службе.

"По итогам 2020 года задолженность россиян и бизнеса по услугам ЖКХ может составить 1,2 трлн руб. Это много, но меньше, чем прогнозировалось еще весной: тогда коммунальщики заявляли, что долги могут составить по итогам года 2–2,5 трлн руб.", – сказал "НГ" гендиректор компании «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко.

Как считает директор Ассоциации товариществ собственников жилья Московской области Сергей Белолипецкий, "размер пени в принципе не очень велик и решающего значения для выбора – платить или не платить за жилищно-коммунальные услуги – не имеет". Зато физическая нехватка денежных средств может стать основной причиной неплатежей даже среди добропорядочных собственников, полагает он.