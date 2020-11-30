Незнание финансовых терминов - на руку мошенникам

30 ноября. FINMARKET.RU - Подавляющее большинство россиян (80%) испытывают сложности с пониманием финансовых терминов, выяснили в ходе совместного опроса Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) и Институт русского языка им. А.С. Пушкина при поддержке экспертов Финансового университета при правительстве РФ и Молодежной финансовой лиги. Как считают эксперты, от понимания этих слов зависит, насколько правильными будут принимаемые людьми решения, а последствия этих решений - серьезными, пишут "Известия" . Проблема, отметили организаторы опроса, состоит в том, что большинство используемых понятий заимствованы из иностранных языков и появились вместе с инструментами на зрелых финансовых рынках.

Почти две трети респондентов ежедневно сталкиваются с финансовыми терминами, а подавляющее большинство (93%) имеют с ними дело как минимум раз в одну-две недели, показали результаты исследования. При этом только 21% ответили, что не испытывают трудностей с пониманием смысла этих слов.

В наибольшей степени участники опроса проявили понимание в отношении уже привычных явлений - таких как инфляция, дефляция, дефолт, акция и облигация. О них слышали 72-99% респондентов, и большинство знают их значение.

Неплохо известны согражданам и такие термины, как лизинг, аннуитетный платеж и овердрафт. Они оказались знакомыми для 64-88% опрошенных. У значительной группы респондентов возникают трудности с пониманием смысла этих терминов. Так, правильные ответы на вопрос о лизинге дали только 47% участников опроса, а более четверти респондентов ответили, что не знают, что такое аннуитетный платеж.

Совсем плохо, как выяснил опрос, обстоит дело с терминами, которые связаны с высокими технологиями - в том числе теми, которые используют. Так, компетентность в отношении таких понятий, как блокчейн и фишинг (популярный вид интернет-мошенничества, нацеленный на получение доступа к данным через рассылки), проявили 26-43% опрошенных. А понятия "траппинг" (мошенничество с использованием банкоматов), "скимминг" (кража данных карты при помощи считывающего устройства) и "снифферинг" (перехват данных) вызвали наибольшие затруднения у респондентов. О них слышали только 7-12% опрошенных.

По словам директора АРФГ Вениамина Каганова, результаты исследования позволят определить, насколько такие слова сложны для восприятия и нужны ли им русскоязычные объяснения. С учетом исследования ассоциация планирует корректировать стратегию по финансовому просвещению, в том числе за счет поиска более понятных для русского слуха определений высокотехнологичных финансовых терминов.

Как отмечают эксперты, узнаваемость новых терминов может стать критерием готовности граждан противостоять мошенническим действиям в интернете.