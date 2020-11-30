Сотрудники компаний запросили зарплаты в конвертах

30 ноября. FINMARKET.RU - Во время первой волны пандемии коронавируса многие люди оказались в сложном финансовом положении из-за сокращения доходов. Для их поддержки федеральные власти увеличили пособия по безработице (максимальное составляет на сегодня 12130 руб.) и приняли закон о кредитных каникулах, согласно которому воспользоваться правом на отсрочку платежей по кредитам могли граждане, чьи ежемесячные доходы из-за текущей ситуации в экономике упали более чем на 30%, а также индивидуальные предприниматели и представители малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.

Эта мера, сама по себе своевременная и эффективная, дала неожиданный побочный эффект: сотрудники стали просить работодателей платить им зарплату в конвертах, а некоторые заявили о желании работать неофициально, без заключения трудового договора, пишут "Ведомости"

На проблему обратила внимание уполномоченный по правам человека вТатьяна Москалькова. Выступая на научно-практической конференции "Защита прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции: теория и практика", она отметила, что уполномоченные в регионах фиксируют рост безработицы, при том что есть свободные рабочие места, в том числе для квалифицированных специалистов. "Оказывается, дело в том, что в период пандемии есть каникулы для тех, кто взял кредит, и люди не оформляются официально на работу", - сказала Москалькова. Это, в частности, уже приводит к возрождению практики выплаты зарплат в конвертах. Единственный выход из сложившегося положения, по мнению омбудсмена, - продлить налоговые каникулы для тех, кто после потери работы в условиях пандемии затем официально устроился на работу.

О том, что сотрудники компаний стали просить работодателей не оформлять их официально и платить зарплату в конверте, "Ведомостям" также сообщила адвокат, руководитель практики трудового права в SZP Law Boutique Ксения Михайличенко.

По ее словам, началось все еще весной, когда существенно увеличился размер пособий по безработице. "Люди, работающие в малом бизнесе в регионах, где низкие зарплаты, решили, что овчинка стоит выделки и что они могут улучшить свое материальное положение, продолжая работать и получая при этом пособие по безработице. Некоторые и вовсе стали отказываться от работы", - говорит адвокат. Михайличенко также сообщила, что знает случаи, когда сотрудники просили работодателей перейти к зарплатам в конвертах, чтобы получить статус малообеспеченных и связанные с ним льготы - пониженную ставку ипотечного кредита или те же кредитные каникулы.

"Крупные, которые на виду у налоговой, так, конечно, не делают, мелкие на подобные просьбы сотрудников соглашаются чаще", - отмечает юрист.

По мнению экспертов, проблема решится сама собой с нормализацией экономической ситуации.