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30 ноября 2020 года 08:30
Погасить долг по кредитам под 0% смогли не все
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30 ноября. FINMARKET.RU - Антикризисная программа по выдаче бизнесу беспроцентных кредитов для выплаты зарплат ("ФОТ 0") позволила в условиях пандемии поддержать 1,2 млн рабочих мест, подсчитало Минэкономразвития РФ. В рамках программы "ФОТ 0" в стране было заключено 39 тыс. кредитных соглашений на сумму около 102 млрд руб., пишут "Ведомости". "ФОТ 0" стартовала 30 марта, последним днем подачи заявлений на получение кредита было 1 октября. Участниками программы стали 50 российских банков. Кредиты обеспечиваются поручительством ВЭБа (до 75%). Срок кредита - до 12 месяцев, и в первые полгода действия программы он действительно беспроцентный - для тех, кто полностью погасит долг до 30 ноября. Более того, в этот период даже не нужно было вносить взносы, закрывающие тело кредита. Как отметила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова, беспроцентные кредиты оказались своевременной помощью бизнесу. Субсидию получили предприниматели и организации, включенные в список пострадавших отраслей, в том числе субъекты малого и среднего бизнеса. Однако предложенные государством меры далеко не все предприниматели безоговорочно признали эффективными и действенными. Так, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин уверен, что многие не смогли воспользоваться поддержкой а "кредит даже под 0% - это все равно кредит, его нужно возвращать так или иначе: либо в виде зарплаты, либо в виде денег". Среди предпринимателей, сумевших воспользоваться господдержкой, оценки ее эффективности также разошлись. Некоторые предприниматели считают, что без других мер поддержки кредиты под 0% вряд ли помогли бы им удержаться на плаву. Это, в частности, субсидии на выплату зарплаты, снижение сумм страховых взносов.
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Ключевые слова: РФ, господдержка, кредиты, льготы
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