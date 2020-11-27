Законопроект о выходном дне 31 декабря отклонен Госдумой

27 ноября. FINMARKET.RU - Госдума отклонилаЛДПР, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным. Дело в том, что у правительства уже есть право принимать такие решения.

Проект закона предусматривал, что один из выходных дней года переносится на 31 декабря, если этот день не является выходным. Делать это предлагалось нормативным правовым актом правительства. При этом общее количество нерабочих праздничных дней депутаты предложили сохранить в объеме, установленном Трудовым кодексом.

Однако, пишет "Российская газета" , комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в своем заключении отметил, что кабмин в рамках существующих полномочий уже наделен таким правом. И правительство это сделало, но только на 2021 год.

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление кабмина о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а 31 декабря 2021 года будет выходным. А в ЛДПР настаивали, чтобы "у правительства было не право, а обязанность" делать предновогодний день таковым.

Однако официальный отзыв комитета - отрицательный, не согласно и правительство, а также профсоюзы, заявила зампред комитета Валентина Кабанова ("Единая Россия"). "Последние встречи с избирателями говорят о том, что люди в этом году уже устали отдыхать, они хотят работать, - добавила депутат. - В связи с тем, что такая ситуация складывается в экономике, перед Новым годом не очень хочется всем уходить в дополнительныйдень. А кто решит с работодателем раньше уйти - тот уйдет раньше".