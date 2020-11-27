Клиенты МФО стали лучше платить по долгам

27 ноября. FINMARKET.RU - Индекс кредитной сознательности - показатель платежной дисциплины - клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в сентябре-октябре вырос до отметки 0,82 с 0,77 в начале года. Об этом говорится в исследовании саморегулируемой организации "МиР" и бюро кредитных историй "Эквифакс", пишут "Известия"

Рост показателя характеризует существенное улучшение качества обслуживания кредитного портфеля, поясняют авторы исследования. В последний раз пиковое значение индекса, когда граждане максимально исправно платили по финансовым обязательствам, фиксировалось на аналогичном же уровне в 2014 г.. Минимум был в середине кризисного 2015 года на отметке 0,58.

Подтверждением роста значений индекса стали результаты опроса, проведенного в ноябре среди 183и микрокредитных компаний. Почти вдвое больше участников рынка (21%) отметили увеличение числа клиентов, вернувшихся в график платежей, чем тех, кто зафиксировал обратную тенденцию (12%). А более половины опрошенных (67%) пока не видят никаких изменений в кредитном поведении граждан. Улучшение общего состояния платежной дисциплины заемщиков в последние два месяца связано с восстановлением выплат по "глубокой" просрочке, а именно от 60 дней и более, уверены авторы исследования.

Тенденция увеличения числа клиентов, возвращающихся в график платежей, обусловлена ростом уровня финансовой дисциплины россиян в целом, а также введением многими игроками рынка собственных мер поддержки, отмечает директор СРО "МиР" Елена Стратьева. По ее словам, большинство заемщиков МФО не подошли под требования кредитных каникул и компании приняли свои программы реструктуризации долгов. С их помощью в июле-августе "картина" по платежам стала выравниваться, так как люди получили возможность восстановить финансовое положение. А в сентябре-октябре у большего количества МФО ожидаемо произошел рост числа клиентов, вернувшихся к выплатам, пояснила она.

"Вместе с тем примечателен и тренд по снижению доли клиентов с новой просрочкой - его зафиксировала каждая пятая компания", - отметила Стратьева. При этом она выразила надежду, что позитивная тенденция на рост культуры потребления заемных продуктов сохранится и повлияет на микрофинансовый рынок в целом.

Гендиректор компании "Эквифакс" Олег Лагуткин назвал устойчивый тренд по росту индекса кредитной сознательности очень хорошим знаком, что вселяет надежду на дальнейшее улучшение ситуации на рынке.

В топ-10 крупных МФО "Известиям" подтвердили, что граждане стали лучше платить по долгам. По их мнению, причинами послужили внедрение мер поддержки для заемщиков и совершенствование скоринга, привлечение новой платежеспособной аудитории и понимание клиентами ценности высокого кредитного рейтинга из-за ужесточения требований к выдаче займов.